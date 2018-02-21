Home LegaBasket Final Eight, la lettera della Germani Brescia: ringraziamenti e orgoglio

di Redazione 21/02/2018

Nonostante la bruciante sconfitta, la consapevolezza di aver raggiunto un livello impensabile fino a due anni fa. E' questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Germani Brescia, battuta nell'ultimo atto delle Final Eight di Coppa Italia dalla Fiat Torino. Nel ringraziare la Legabasket e la Federazione Italiana Pallacanestro, la Leonessa porge gli omaggi anche alla formazione piemontese: "Il Basket Brescia Leonessa vuole rivolgere alla Fiat Torino Auxilium, al suo presidente, ai suoi dirigenti, allo staff tecnico, ai giocatori e a tutti i collaboratori i più vivi complimenti per il risultato raggiunto - scrive la Germani - al termine di un’esperienza che è stata entusiasmante per entrambe le società, che stanno interpretando il proprio percorso all’insegna di principi e valori che mettano lo sport al centro del sistema". Nella lettera della Leonessa i ringraziamenti sono molti: dall'associazione Nelson Mandela Forum, ai media, "che hanno seguito con passione e attenzione l’evento di Firenze, a cominciare dalle emittenti televisive, Rai Sport ed Eurosport". Ma il passaggio più sentito è certamente quello che riguarda i tifosi bresciani: "Un grande ringraziamento va ai nostri tifosi, che sugli spalti del Mandela Forum hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro attaccamento ai nostri colori e quella correttezza ormai riconosciuta da tutti come valore prezioso della nostra esperienza in Serie A - si legge - Siamo consapevoli che il risultato raggiunto dai nostri giocatori non sarebbe possibile senza il supporto e il calore dei nostri tifosi, che rappresentano un autentico fiore all’occhiello della nostra società di cui andare fieri e orgogliosi". "Abbiamo portato i colori della nostra città con estremo orgoglio e abbiamo cercato di raggiungere l’obiettivo più alto - conclude la lettera - Pur tornando a casa senza esserci riusciti, siamo consapevoli del grandissimo risultato che abbiamo ugualmente conseguito e del fatto che Brescia oggi si stia consolidando come una solida realtà del basket italiano di più alto livello".