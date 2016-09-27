Home Eurolega La finale di Eurolega si disputerà a Istanbul dal 19 al 21 maggio

La finale di Eurolega si disputerà a Istanbul dal 19 al 21 maggio

di Redazione 27/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La finale di Eurolega si svolgerà per la terza volta nella città turca che la ospitò già nel 2012. L'annuncio ufficiale è giunto in mattinata. La finale di Eurolega si svolgerà a Istanbul. La notizia era nell'aria da diverso tempo, ma adesso è diventata ufficiale dopo l'annuncio arrivato nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in corso di svolgimento. A ospitare l'evento che si terrà dal 19 al 21 maggio del 2017, sarà il 'Sinan Erdem Dome', un vero e proprio stadio del basket capace di ospitare 16 mila persone. Già nel 2012 la manifestazione celebrò l'atto conclusivo proprio nello stesso palazzetto dello sport della città turca, assorta nuovamente a capitale del basket europeo per un'altra stagione. In totale è la terza volta che una finale di Eurolega si svolge al Sinai Erdem Dome. La prima finale si disputò nel 1992. Allora a trionfare fu il Partizan Belgrado allora trascinato da Sasha Djordjevic autore della tripla che mandò in archivio il match. La nuova stagione di Eurolega è pronta a partire con la formula rinnovata che prevede la partecipazione di 16 squadre che si confronteranno in 30 giornate che determineranno la griglia finale delle squadre che si contenderanno il trofeo. Milano terrà alta la bandiera italiana in Eurolega L'Olimpia Milano sarà l'unica squadra italiana a prenderne parte, mentre saranno ben 4 le squadre turche (Daroussafaka, Galatasaray, Fenerbache e Andoulou). Tre le squadre spagnole (Real Madrid, Barcellona e Baskonia), mentre la Russia ne schiererà due (Cska Mosca e Unics Kazan). Per la Germania l'unica rappresentante sarà il Bamberg allenato dal coach italiano Andrea Trinchieri.