Eurolega: l'Olimpia Milano rimedia la quinta sconfitta consecutiva

L'Olimpia Milano sprofonda in classifica dopo essere uscita sconfitta anche dalla sfida di Istanbul contro il Galatasaray.

Galatasaray vs Olimpia Milano 83-80 (21-15, 43-32, 62-59)

incassa la quinta sconfitta consecutiva e scivola sempre più in basso nella classifica diUna nuova beffa per la squadra diincapace, ancora una volta, di riuscire a prevalere nel testa a testa finale. Le scarpette rosse sono costrette a piegarsi in casa delcapace di imporsi per 83-80 nel finale convulso, conche spreca la palla del sorpasso a pochi secondi dalla fine, regalando il successo alla squadra di Istanbul. Male l'Olimpia Milano nei primi minuti di gara. Sempre sotto nel punteggio, fin dall'avvio, i meneghini hanno chiuso la prima frazione sotto di 11 punti. Nella ripresa, anche grazie ad un'altra prova superlativa di Sanders (autore di 18 punti), la squadra italiana è riuscita a risalire la china, risalendo fino al +2 nei minuti finali, senza però riuscire a mettere il sigillo nei momenti decisivi.Più cinici e più determinati i turchi che conquistano un successo prezioso che consente loro di agganciare proprio Milano in classifica, al penultimo posto. Milano è ancora vittima di un blackout iniziale, per poi ritrovare progressivamente il gioco e i punti, ma soffrendo maledettamente sotto canestro la maggiore verve di(23 punti) e. Per l'Olimpia Milano, la strada verso i playoffs si fa davvero ardua. La squadra di Repesa è attesa da quattro sfide da far tremare i polsi contro: Smith ne, Preldzic 2, Micov 23, Tyus 14, Korkmaz ne, Thompson ne, Schilb 17, Haciyeva ne, Pleiss, Guler 13, Diebler 11, Koksal 3;: McLean 8, Fontecchio ne, Hickman 13, Kalnietis 7, Raduljica 12, Dragic 7, Pascolo ne, Cinciarini ne, Sanders 18, Abass ne, Cerella, Simon 15.