Serie A, 12esima giornata: l'anticipo è Capo d'Orlando - Sassari

Al via la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile,nonostante la sconfitta rimediata dagli uomini di Repesa nell'ultimo turno per mano della Reyer Venezia. La capolista conserva 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, che sono appunto l'Umana e la Grissin Bon Reggio Emilia. Più dietro, attardate di due punti, troviamo le campane Avellino e Caserta, entrambe ko nell'ultimo turno. Si comincia stasera, per una sfida che sa di playoff. L'Orlandina sta disputando un torneo molto interessante: dopo un avvio balbettante, la formazione siciliana ha cominciato a correre ed è ora, a pari merito con l'Enel Brindisi. La Dinamo si trova un gradino sotto: i 10 punti conquistati finora dai ragazzi di Pasquini. Tuttavia, la vittoria nell'ultimo turno contro l'Aquila Trento ha ridato respiro e convinzione dei propri mezzi al team sardo, che ora vuole confermarsi. E' lo stesso coach Pasquini a suonare la carica: "La partita di sabato sera è una partita, in grandissima condizione mentale – spiega il coach dei biancoblu su "Sardegnaoggi" - arriva da cinque vittorie consecutive in casa e in questo momento c'è un intero paese che sta sognando. Io sono stato lì tre anni, ho ancora diversi contatti e so bene quello che sta vivendo l'ambiente in questo momento". "Con le griglie attuali- afferma Pasquini - e tanto più con una squadra che, come Capo d'Orlando, è in striscia da cinque partite". E poi vincere sul parquet dell'Orlandina non è affatto impresa semplice: finora ci è riuscita solo l'Olimpia Milano. I padroni di casa, operato al tendine d'achille: per lui stop di circa sei settimane.