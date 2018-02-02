Home Eurolega Eurolega, l'Olimpia Milano sbanca il Palau Blaugrana con una prova d'orgoglio maiuscola

di Redazione 02/02/2018

Successo di prestigio per l'Olimpia Milano che supera il Barcellona a domicilio con una bella rimonta griffata dalle splendide prove di Pascolo e Goudelock. L'Olimpia Milano tira fuori l'orgoglio e coglie un nuovo successo in terra spagnola sconfiggendo il Barcellona al fotofinish con il punteggio di 81-83. Una prova maiuscola quella della squadra di Pianigiani, che rimedia ad una partenza ad handicap, dopo essere stata sotto anche di 13 punti in avvio di secondo quarto. Non bastano ai blaugrana la buona prova al tiro di Tomic e gli acuti a sprazzi di Koponen e Claver. Molto positiva la prestazione al tiro di Goudelock, che si improvvisa anche assist-man impeccabile nei momenti topici del match. Il primo quarto si chiude con i catalani avanti di 10 punti sul 25-15. Nella seconda frazione inizia la riscossa delle Scarpette Rosse, molto lucide nel non perdere la pazienza e tessere la tela della rimonta minuto dopo minuto con grande umiltà e spirito di sacrificio, soprattutto in difesa. Molto positivo anche l'impatto nel match di Davide Pascolo, autore di 12 punti e 8 rimbalzi. Si va al riposo lungo con il Barcellona avanti di 6 punti sul 48-42, ma nel terzo quarto, la squadra di Pianigiani mette la freccia volando sul 58-60. Un vantaggio che nell'ultima frazione tocca anche i 5 punti (73-78) prima che i catalani, riescano ad impattare per 81-81 dando vita ad un finale thrilling. A otto secondi dalla fine è il neoentrato Bertans a trovare il canestro dal pitturato. Ribas pasticcia nell'ultimo possesso e l'Olimpia Milano può esultare portando a casa un prezioso successo che vale molto sul piano dell'autostima ma che inciderà poco sulle possibilità, ormai nulle, di poter accedere ai playoff. I catalani, con questa sconfitta, escono di scena anch'essi, mordendosi le mani per tutte le opportunità gettate alle ortiche. Barcellona: Tomic 14 (con 6 rimbalzi), Koponen 11, Moerman, Claver e Ribas 10 Milano:Goudelock 20, Gudaitis 16 (7/7 con 9 rimbalzi), Pascolo 12 (con 8 rimbalzi), Micov 11 (con 4 assist)