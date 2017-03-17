Eurolega: l'Olimpia Milano sconfitta in casa dalla Stella Rossa
di Redazione
17/03/2017
Ad Assago è la Stella Rossa a trionfare nel convulso finale del match contro l'Olimpia Milano, che paga a caro prezzo la scarsa precisione dall'arco.Al Forum di Assago, l'Olimpia Milano cede ancora una volta in Eurolega all'avversario di turno, la Stella Rossa di Belgrado in un'atmosfera surreale per la presenza copiosa di migliaia di sostenitori serbi. Gli avversari, ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff, si impongono per 78-71 al termine di una sfida davvero intensa e ricca di emozioni. Nonostante le troppe assenze, il quintetto di Repesa tiene botta alle maggiori motivazioni degli avversari, rimanendo in partita fino agli ultimi istanti. L'Olimpia Milano ha pagato a caro prezzo le conclusioni dall'arco con soli tre centri su 21 tentativi. Percentuali davvero troppo basse per pensare di poter superare una squadra assai precisa dal pitturato grazie alla serata di grazia di Simonovic e Kuzmic. Non basta neanche un Dada Pascolo in gran vena a fermare l'avanzata serba, determinata a portare a casa il successo. Tra i padroni di casa in evidenza Hickman (14 punti) e il solito Sanders con 12 punti. Tra gli ospiti, bene Kuzmic che ha messo a referto 15 punti, risultando il top scorer del match. Con questa sconfitta i milanesi incassano il 19.mo ko in Europa, un bilancio davvero disastroso per una squadra che ha iniziato la stagione mirando dritta verso i playoff. I serbi, con questo successo, agganciano il sesto posto in classifica centrando il 15.mo successo su 26 incontri. Ea7 Milano: Mclean 9, Hickman 14, Raduljica 4, Macvan 8, Pascolo 11, Cinciarini 7, Sanders 12, Abass 6, Cerella Stella Rossa: Wolters 8, Thompson, Dangubic 3, Mitrovic, Lazic 7, Simonovic 13, Jenkins 11, Guduric 12, Kuzmic 15, Bjelica 9
