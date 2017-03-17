Milano-Stella Rossa, ultrà serbi rubano al supermercato e aggrediscono commessa
di Redazione
17/03/2017
Molto spesso ci si ritrova a dover commentare episodi di profonda inciviltà durante le partite di calcio. Tifoserie che si scontrano, episodi di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, pestaggi e chi più ne ha più ne metta. Ecco perchè quando un gruppo di supporters si rende protagonista di tali azioni non restiamo mai troppo sorpresi: tuttavia, se accade in occasione di una partita di basket, dove i comportamenti difficilmente vanno sopra le righe, un pò di stupore c'è. E' proprio quanto successo in occasione del match di Eurolega tra l'Olimpia Milano e la Stella Rossa Belgrado. Una ventina di tifosi della squadra serba si sono resi colpevoli di comportamenti a dir poco inqualificabili all'interno di un supermercato di via Fumagalli, a Milano. Il gruppetto è entrato nel negozio per prendere del cibo e delle bibite rifiutando però di pagarle. Questo ha creato un alterco con la dipendente del supermarket, che è stata spintonata da alcuni tifosi. Il gruppo di supporter stranieri è scappato prima dell'arrivo della polizia e la commessa non ha avuto bisogno di cure mediche. E dire che proprio ieri la Prefettura, su richiesta della questura, aveva emesso un'ordinanza di divieto per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche all'interno del Forum di Assago, nelle aree esterne e nelle vie adiacenti. FIAT TORINO, CON DJ WHITE INFORTUNATO ECCO RYAN HOLLINS Con DJ White fermo ai box per problemi alla schiena, la Fiat Torino è intervenuta sul mercato per assicurarsi un degno sostituto. E sembra proprio che la ricerca sia terminata: il team piemontese sta per tesserare Ryan Hollins, 32enne centro di 213 cm appena «tagliato» dalla formazione spagnola del Gran Canaria e con un discreto passato Nba. Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare che Hollins sia destinato ad arrivare in giornata. Il suo esordio è previsto al PalaRuffini domenica 26 marzo contro la Pallacanestro Cantù.
