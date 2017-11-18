Home Eurolega Eurolega, Olimpia Milano-Bamberg 71-62: splendida rimonta firmata Kalnietis

Eurolega, Olimpia Milano-Bamberg 71-62: splendida rimonta firmata Kalnietis

di Redazione 18/11/2017

Successo in rimonta per l'Olimpia Milano che strapazza il Bamberg con un'ultima frazione da urlo. Vince ancora l'Olimpia Milano in Eurolega, piegando il Bamberg ancora con una strepitosa rimonta come accaduto tre giorni prima a Valencia. Un parziale di 19-0 nel quarto decisivo, consente alle Scarpette Rosse di aggiudicarsi la sfida per 71-62, centrando il terzo successo stagionale in Eurolega. Strepitoso Kalnietis che ha trascinato l'Olimpia verso il sorpasso siglando 10 punti nell'ultima frazione. Ma è la prova collettiva della squadra di Pianigiani che ha stupito davvero, soprattutto nell'ultima frazione, quando Milano è riuscita a riordinare le idee, ribaltando un match che sembrava ormai orientato verso il successo dei tedeschi. Questa volta Jerrells non è stato determinante come a Valencia, ma ha dato comunque il suo apporto di punti, realizzandone 12 e piazzando la tripla decisiva che ha stroncato le gambe alla squadra di Trinchieri. I campioni di Germania avevano chiuso la terza frazione sul 43-51 provando anche a dare la spallata in apertura di quarta frazione, con una tripla frontale dell'ex Hickman. Poi Jerrells infiamma il Forum con il timbro del meno 6, 51-57. A questo punto entra in scena Kalnietis che mette a referto sette in fila d'autorità per il sorpasso, 60-57. I tedeschi sparano a salve, poi ci pensano ancora Jerrells e Kalnietis a fissare il punteggio sul 71-62 che vale il terzo sigillo per l'Olimpia Milano in Eurolega. Milano:Tarczewski e Jerrells 12, Gudaitis 12, Kalnietis 10 Bamberg:Wright 12, Nikolic 11, Rubit 9