Eurolega, Olimpia Milano-Efes Anadolu: presentazione, quote e precedenti

di Redazione 01/03/2018

La presentazione della sfida Olimpia Milano-Efes Anadolu che si giocherà stasera alle ore 20:45 al Forum di Assago. Olimpia Milano-Efes Anadolu è la sfida della 26.ma giornata di Eurolega in programma stasera alle ore 20:45 al Forum di Assago. Il match verrà trasmesso su Eurosport Player. Dopo la pausa per la nazionale e per le Final Eight di Coppa Italia, l'Olimpia Milano torna in campo. Nell'ultimo turno di Eurolega, la squadra di Pianigiani è stata sconfitta nettamente sul campo del Fenerbahce a Istanbul. Dopo quasi un mese, l'Olimpia Milano torna a giocare una gara di Eurolega in casa, dove sfiderà l'Anadolu Efes Istanbul in una sfida dalle scarse motivazioni per entrambe le squadre ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la corsa ai playoff. Le due squadre infatti occupano la penultima e ultima piazza in classifica. All'andata ad Istanbul si imposero i turchi con il punteggio di 73-68. La squadra di Ergin Ataman non potrà schierare stasera i due ex della sfida, Kruno Simon e Zoran Dragic, entrambi infortunati. Milano non sta attraversando un ottimo momento, dopo aver perso 3 delle ultime 4 gare. L'Efes ha vinto la Coppa di Turchia dopo aver sconfitto il Fenerbahce nei quarti e aver vinto la finale contro il Tofas Bursa. Le quote del testa a testa vedono nettamente favorite le Scarpette Rosse. Il segno 1 è quotato a 1,52 mentre la vittoria esterna dei turchi è pagata 2,67 volte la posta. Nell'ultimo confronto diretto a Milano, l'Olimpia si è imposta sull'Efes Anadolu con il punteggio di 105-92. Nelle precedenti 23 sfide, i milanesi si sono imposti solo in 6 circostanze, perdendo gli altri 17 confronti.