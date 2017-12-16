Home Eurolega Eurolega, Olimpia Milano sconfitta ad Atene: la squadra di Pianigiani crolla nel finale

di Redazione 16/12/2017

L'Olimpia Milano regge solo per un tempo poi è costretta ad inchinarsi ad una super prestazione al tiro di Rivers. Ancora una prova lusinghiera per l'Olimpia Milano in Eurolega, ma nonostante ciò per le Scarpette Rosse arriva la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega dopo aver rovinato tutto nella frazione conclusiva. Un leit motiv di questa stagione europea che ormai accompagna la squadra di Pianigiani da settembre. Gli ospiti partono fortissimo, riuscendo anche a conseguire un vantaggio cospicuo nella prima frazione (che si è chiusa sul 14-23) per poi vedersi progressivamente ridurre il vantaggio, fino al tracollo definitivo nella terza frazione sotto i colpi di Rivers (20 punti, 6/9 dall'arco) e Lojeski (14 punti). Il Panathinaikos è sceso in campo con il freno a mano tirato, perdendo molti possessi e tanti duelli sotto le plance, con Tarczewski bravo a fare la voce grossa a rimbalzo e Micov preciso al tiro. Le squadre sono andate al riposo lungo, con i milanesi avanti di soli due punti. Nel terzo quarto, i padroni di casa hanno ritrovato la precisione al tiro, soprattutto con Rivers che dall'arco ha deciso di fare il bello e cattivo tempo, trascinando i suoi verso un parziale di 25-16 che consente al Pana di andare a riposo sul 64-57 alla terza sirena. Nell'ultima frazione, i padroni di casa si limitano a gestire il vantaggio, tenendo a bada le velleità di Goudelock e compagni fino al suono della sirena. Male Jerrells (solo 5 punti negli 11 minuti in cui è rimasto in campo), mentre sono 7 i punti a referto di Goudelock con 1/5 dall'arco. Brilla il solo Gudaitis (4/4 dal perimetro) che chiude con 11 punti a referto e 3 rimbalzi. PANATHINAIKOS: Rivers 20, Lojeski 14, Gist 11 OLIMPIA MILANO: Micov 13, Gudaitis 11, Tarczewski e Theodore 9