Houston inarrestabile, abbattuti gli Spurs. Crollo Boston contro i Jazz

Gli addetti ai lavori sono sempre più convinti:Anche ieri sera i Rockets hanno dato mostra di tutto il loro potenziale: abbattuti i San Antonio Spurs (124-109) con James Harden e Chris Paul praticamente incontenibili. La gara del Toyota Center si preannunciava tutt'altro che semplice per la truppa di Mike D'Antoni. San Antonio è un avversario molto pericoloso, specialmente da quando può disporre nuovamente diE le notizie migliori per Popovich arrivano proprio dal suo "top player": gran bella prestazione la sua, anche se circoscritta al solo primo tempo, con 12 punti e una marcatura costante (e discretamente fruttuosa) su Harden. Ma la buona prova di Leonard non è stata sufficiente a far sì che gli Spurs potessero tenere testa a dei Rockets scatenati:, la 18esima nelle ultime 19 uscite. Non è certo un caso se Houston è il team con il miglior record in NBA, con 23 gare vinte e solo 4 perse. I Rockets sono una macchina da guerra in fase offensiva, grazie ovviamente al "Barba" (28 punti nonostante la bassa percentuale al tiro): 28 punti, 8 assist e 7 importanti recuperi per l'ex Clippers, sempre più dentro i meccanismi del suo nuovo team.I Celtics disputano probabilmente la peggior partita della stagione e lasciano spazio al trionfo dei Jazz. Che però non possono affatto sorridere, visto l'ennesimo infortunio ache rovina la serata a coach Snyder: per il 25enne si tratta di una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La pazzacolpisce ancora. I Thunder espugnano il Wells Fargo Center di Philadelphia dopo ben 3 overtime (117-119): a trascinare OKC ci pensa come sempre Russell Westbrook., ma risalgono nell'ultimo quarto da un pesante -17: Embiid dà spettacolo (34 punti) ma dopo l'illusione del primo supplementare e il recupero nel secondo, Philly cede.