Eurolega: il Real Madrid affonda Spanoulis e compagni grazie ad un superbo Llull

Il Real Madrid si impone per 83-65, grazie ad una seconda parte di gara giocata in modo impeccabile contro un Olimpiakos troppo fragile difensivamente.

Il tabellino di Real Madrid-Olimpiakos

Il match traha alzato il sipario sulla nuova stagione di Eurolega che si preannuncia esaltante ed equilibrata come non mai. Il successo, secondo il pronostico, è andato alle merengues che alla fine si sono imposti con il largo punteggio di. Un divario che la dice lunga sulla differenza di valori in campo, anche se il Real Madrid è riuscito ad allungare solo nel secondo tempo dopo un avvio in sostanziale equilibrio. La gara inizia con una splendida tripla di, che insieme aha composto il quintetto di partenza dei greci, bravo a tenere testa alle merengues per i primi due quarti. Ma ad illuminare la scena, sul parquet madrileno, è stato il playmvp del match per distacco, autore di 22 punti. I blocchi digli hanno consentito di mettere a referto già 15 punti solo nel primo quarto. I greci mantengono alto il ritmo e il pressing asfissiante su Spanoulis non impaurisce il talento greco, che risponde inanellando alcuni canestri dall'arco. Il primo tempo va in archivio sul 42-40 per i padroni di casa, ma nel terzo quarto il Real Madrid innesta la quinta e per i greci la strada si fa in salita.L'episodio chiave che da il via allo show madrileno è il fallo tecnico subito dache si vede strappata con irruenza la palla dalle mani da. Dopo i liberi, il Real si trova a +8 sul 61-53 e da quel momento le merengues non sbagliano più nulla., per i greci, prova a tenere testa all'onda spagnola con qualche canestro dall'arco, ma lo strapotere incontrastato didal pitturato spinge sempre più in alto i padroni di casa. La tripla di Llull allo scadere fissa il punteggio sull'83-65, punizione forse troppo severa per il quintetto diche comunque dovrà lavorare molto sulle lacune difensive apparse troppo evidenti nei momenti più caldi del match.: Carroll 10, Taylor 3, Hunter 4, Ayon 9, Llull 22, Fernandez 7, Nocioni n.e., Reyes 6, Randolph 7, Thompkins 2, Doncic 11, Draper 2: Spanoulis 12, Printezis 11, Hackett 6, Mantzaris 3, Lojeski 14, Young 1, Birch 6, Milutinov 2, Papanikolaou 4, Papapetrou, Green, Agravanis 6