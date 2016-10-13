Eugenio Rossetti, la procura apre un'inchiesta sulla morte del giovane cestista

, il giovane cestista morto in seguito ad un attacco cardiaco mentre stava disputando una gara del campionato under 20 di basket presso il palazzetto di Mazzano, in provincia di Brescia. In mattinata verrà decisonel corso della sfida tra la sua squadra, la BaskeTrieste, e la formazione locale dell'ASD Starenergy. Rossetti ha chiesto il cambio perchè si è subito accorto di qualcosa che non andava, e si è diretto in panchina tenendosi una mano sul petto, sotto lo sguardo impietrito del coach, dei compagni di squadra e di tutti i presenti. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno tentato il tutto per tutto servendosi di un defibrillatore. In seguito, Eugenio è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Civile di Brescia,che ha peggiorato le sue già gravi condizioni. Dopo 24 ore in cui il 16enne ha lottato con tutte le sue forze, il suo cuore ha ceduto. La causa del decesso sarebbe. Tantissimi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare sulla bacheca Facebook del povero Eugenio. La Pallacanestro Trieste, per voce del suo presidente, ha espresso estrema vicinanza alla BaskeTrieste, con cui da sempre persiste un rapporto di stima e collaborazione.Avrebbe consumato. E' questa l'accusa che ha portato all'arresto di un coach di basket a Scafati, in provincia di Salerno. Il caso è stato denunciato dalla madre del ragazzo, che ha poi confermato le sevizie nell'incidente probatorio.Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari.