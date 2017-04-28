Eurolega, il Real Madrid vince a Istanbul e si porta sul 2-1: vince l'Efes

Successi per Real Madrid ed Efes Anadolu in gara tre dei playoff di Eurolega, bella prestazione del giovane Doncic.

Ilsi impone a Istanbul per 88-81 contro ile torna in vantaggio nella serie portandosi sul 2-1, ristabilendo il fattore campo dopo aver perso clamorosamente gara 2 in casa contro i turchi. Una prestazione nella quale è il giovanissimo, astro nascente del basket europeo, a mettersi in evidenza guidando per mano i blancos verso questo importantissimo punto esterno con 13 punti, 8 rimbalzi e 23 come valutazione. Il Real Madrid parte subito alla grande imponendo un parziale di 16-2 ai padroni di casa, che la squadra di Laso poi gestirà senza grandi affanni. Bene anche(autore di 21 punti) e(18 punti e 9 rimbalzi) capaci di fare la voce grossa al tiro da fuori e sotto le plance. Fra i turchi brilla la stella di(autore di 18 punti) e(17 punti) ma il migliore per il Darussafaka èche mette a segno 20 punti con 28 di valutazione. Tra quattro giorni, i blancos possono conquistare il terzo punto che manderebbe in archivio la serie. Vince l'sul proprio parquet contro i greci dell'portandosi sul 2-1 nella serie che si preannuncia ancora equilibrata e ricca di colpi di scena. Una sfida che appariva saldamente in mano ai padroni di casa che a 12 minuti dalla fine conducevano di 17 punti. Un vantaggio cospicuo che la squadra turca è stata capace di dilapidare consentendo ai greci di rientrare clamorosamente in partita sprecando la tripla del pareggio a pochi secondi dalla fine conche dall'arco coglie il ferro. Mvp per l'Efes èautore di 16 punti e top scorer del match, mentre per i greci sono 15 i punti messi a referto da Spanoulis.