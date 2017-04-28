A2, Gentile lascia Reggio Emilia e si accasa alla Virtus

Con il mercato aperto fino a questa sera, i team della serie cadetta stanno cercando di mettere a segno i colpi giusti in vista dei playoff. Dopo che la Fortitudo è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Cinciarini, prelevato dalla Pasta Reggia Caserta, e la Pallacanestro Trieste ha ingaggiato Daniele Cavaliero, la Virtus Bologna non ha voluto essere da meno: è infatti ufficialeda Reggio Emilia alle "V nere". A comunicarlo è la stessa società bolognese con una breve nota sul suo sito ufficiale. "La Virtus Pallacanestro Bologna ha chiuso oggi la trattativa che porta Stefano Gentile in casa bianconera., per sottoporsi alle rituali visite mediche, e ha firmato il contratto che lo lega alla sua nuova società. Domenica debutterà con la canotta numero 22 di Virtus Segafredo". Un trasferimento che non lascia molto sorpresi: Gentile aveva già manifestato il suo desiderio di cambiare aria, e non a caso aveva chiesto, tramite il suo agente,. Il nuovo acquisto potrà quindi debuttare con le V nere già domenica, in gara 1 del primo turno di playoff di A2 contro Casale Monferrato. "A Reggio Emilia si era creata una situazione particolare – ha spiegato Stefano Gentile al "Resto del Carlino" – il campionato era partito in un certo modo, poi un infortunio mi ha tolto dai giochi.A quel punto è arrivata la Virtus e la chiamata di un club che ha storia e che è governato da una dirigenza seria merita sempre grande attenzione". "In questa trattativa tutti hanno fatto- ha aggiunto Gentile - Sono contento di aver fatto quello che mi è stato chiesto per arrivare qui".