Eurolega, il Valencia espugna il PalaDesio: Olimpia Milano ancora ko

di Redazione 23/03/2018

Nuova sconfitta per l'Olimpia Milano che fallisce l'obiettivo di agganciare il classifica gli spagnoli del Valencia. Ancora un'altra sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano, sconfitta in casa dal Valencia per 89-93 fallendo cosi l'aggancio in classifica agli spagnoli. Match equilibrato per tutti i 40 minuti di gioco. Bene i padroni di casa in avvio, che provano lo strappo raggiungendo anche le nove lunghezze di vantaggio. Nella ripresa, è Green a spingere gli spagnoli al massimo vantaggio, e solo un grande Micov è riuscito a mantenere inalterate le distanze consentendo all'Olimpia Milano di rimanere in gara fino ai secondi finali. Alla pausa lunga, le Scarpette Rosse conducevano per 43-40, ma in apertura di ripresa, i canestri di Van Rossom portano gli spagnoli sul 46-46. Sastre e Thomas danno agli spagnoli il +6 sul 48-54. Poi Micov si carica sulle spalle l’attacco dei padroni di casa e Tarczewski impatta sul 56-56. Uno scatenato Green sigilla il buzzer beater che consente ai valenciani di chiudere sul 65-68 alla terza sirena. Nell'ultimo quarto, Doornekamp e Pleiss colpiscono al cuore la squadra di Pianigiani, volando sul 72-81. Ma Milano non molla e trova tre canestri dalla lunga distanza di Jerrells che riportano il match sull' 84-87. Abalde prova a spegnere il PalaDesio ma Micov e Gudaitis portano Milano ad un passo dal perfezionare la rimonta, 89-90 al 39’. Nel finale, la lotteria dei tiri liberi premia gli ospiti che chiudono sull'89-93. AX MILANO: Micov 27, Jerrells 17, Gudaitis 13 VALENCIA: Green 18, Pleiss, Van Rossom e Dubljevic 11