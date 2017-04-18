Eurolega, via ai quarti: si comincia con CSKA Mosca - Baskonia
di Redazione
18/04/2017
Non ci sono solo i playoff NBA a tenere banco negli appuntamenti di fine stagione del basket mondiale. Da oggi scattano anche i quarti di finale di Eurolega: la prima palla a due sarà alle 19, con la sfida tra il CSKA Mosca, detentore del titolo, e il Baskonia. A seguire, alle ore 20, la gara più attesa: Panathinaikos - Fenerbahce, dove scenderà in campo Gigi Datome, l'unico italiano rimasto nella manifestazione. Infine, completano il quadro Olympiacos - Efes e Real Madrid - Darussafaka, in programma domani. Tutte le serie sono al meglio delle 5 partite: chi arriva per primo a 3 vittorie, ottiene il pass per accedere alle Final Four di Istanbul. I baschi, alla decima partecipazione ai playoff negli ultimi 13 anni, sono chiamati all'impresa contro i fortissimi russi, che possono godere anche del fattore campo. Quello tra il Panathinaikos e il Fenerbahce sembrerebbe essere l'incrocio più equilibrato: i turchi nella passata edizione si sono fermati solo nella finalissima, ma nell'ultimo periodo non hanno mostrato un ottimo stato di forma (perse 4 delle ultime 6 gare). Equilibrio anche nel match tra l'Olympiacos e l'Efes: i greci sono più abituati a giocare queste gare ad altissima tensione, ma l'impressione è che l'Efes se la giocherà fino alla fine. Il pronostico più scontato appare quello di Real Madrid - Darussafaka, ovvero prima contro ottava, esperienza contro novità. Ma i serbi hanno un asso nella manica, che risponde al nome di Brad Wanamaker. SIDIGAS, STIPANOVIC SOSTITUTO DI FESENKO? Potrebbe essere Andrija Stipanovic il sostituto temporaneo di Kyrylo Fesenko in questo finale di stagione. A rivelarlo è il quotidiano "Il Mattino". Il diesse Alberan avrebbe infatti individuato l'ex centro di Caserta e Cremona come pedina da aggiungere al roster a disposizione di coach Sacripanti. Stipanovic, 208 centimetri per 117 chilogrammi, è attualmente impegnato nel campionato turco in forza al Tüyap Büyükçekmece Basketbol Kulübü con cui ha raggiunto l’obiettivo salvezza.
