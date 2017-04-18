Eurolega, via ai quarti: si comincia con CSKA Mosca - Baskonia

Non ci sono solo i playoff NBA a tenere banco negli appuntamenti di fine stagione del basket mondiale. Da oggi scattano anche i quarti di finale di Eurolega:A seguire, alle ore 20, la gara più attesa: Panathinaikos - Fenerbahce, dove scenderà in campo Gigi Datome, l'unico italiano rimasto nella manifestazione. Infine, completano il quadro Olympiacos - Efes e Real Madrid - Darussafaka, in programma domani. Tutte le serie: chi arriva per primo a 3 vittorie, ottiene il pass per accedere alle Final Four di Istanbul. I baschi, alla decima partecipazione ai playoff negli ultimi 13 anni, sono chiamati all'impresa contro i fortissimi russi, che possono godere anche del fattore campo. Quello tra il Panathinaikos e il Fenerbahce sembrerebbe essere l'incrocio più equilibrato:, ma nell'ultimo periodo non hanno mostrato un ottimo stato di forma (perse 4 delle ultime 6 gare).: i greci sono più abituati a giocare queste gare ad altissima tensione, ma l'impressione è che l'Efes se la giocherà fino alla fine., ovvero prima contro ottava, esperienza contro novità. Ma i serbi hanno un asso nella manica, che risponde al nome di Brad Wanamaker.Potrebbe essereil sostituto temporaneo di Kyrylo Fesenko in questo finale di stagione. A rivelarlo è il quotidiano "Il Mattino". Il diesse Alberan avrebbe infatti individuato l'ex centro di Caserta e Cremona come pedina da aggiungere al roster a disposizione di coach Sacripanti.è attualmente impegnato nel campionato turco in forza al Tüyap Büyükçekmece Basketbol Kulübü con cui ha raggiunto l’obiettivo salvezza.