Playoff, Irving e Leonard danno spettacolo: Cleveland e San Antonio sul 2-0

Un'altra vittoria sudata, ma un'altra vittoria., che va sul 2-0 contro Indiana (117-111) e guarda con fiducia alla doppia trasferta di Indianapolis. I Cavaliers, come noto, hanno tre rulli compressori, e quando si attivano tutti insieme diventa davvero dura per qualsiasi avversario.James ha condotto le operazioni infilando 25 punti, 10 rimbalzi e 7 assist (pur perdendo 8 palle, non da lui), Kevin - implacabile da fuori - ha totalizzato 27 punti e 11 rimbalzi, ma il protagonista assoluto è stato Kyrie: 37 punti, 25 dei quali nella ripresa dove il 25enne di Melbourne ha mandato in frantumi la difesa dei Pacers. Tutto bene, quindi? No, niente affatto. I Cavs sono ancora molto lontani dalla condizione necessaria per riuscire a difendere il titolo.Inoltre, va migliorata anche la condizione mentale: nell'ultimo quarto Indiana ha recuperato da -18 e ha fatto nuovamente tremare la Quicken Loans Arena, grazie anche alla solita verve di Paul George (32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist). La sfida sembrava chiusa nel terzo quarto, con Cleveland avanti 96-78, ma negli ultimi 12' viene fuori tutto il carattere di Indiana,. Troppo tardi per il clamoroso sorpasso, ma abbastanza per non considerare la serie già chiusa. Nessun problema, invece, per San Antonio, che si sbarazza nuovamente di Memphis (96-82). Sugli scudi, ancora una volta,: 37 punti e 11 rimbalzi per la stella degli Spurs che fa venire il mal di mare alla retroguardia dei Grizzlies. Come nella gara tra Cavaliers e Pacers,prima di subire la rimonta di Memphis, che era riuscita a portarsi a sole 4 lunghezze dai padroni di casa. Buone impressioni per coach Fizdale,: "Non avrò il pedigree di Popovich ma non permetto che ci trattino così". Parole che gli costeranno quasi sicuramente una multa.