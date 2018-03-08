Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Europe Cup, Venezia e Sassari ok, la Sidigas Avellino pareggia con Minsk

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Europe Cup, Venezia e Sassari ok, la Sidigas Avellino pareggia con Minsk

Due vittorie e un pareggio è il bilancio delle tre italiane impegnate in Eurocup, brutto pari interno per Avellino.

Bilancio agrodolce per le italiane in Eurocup. Ai due successi di Venezia e Sassari contro Kormend e Le Portel, fa da contraltare il brutto pareggio interno di Avellino contro Minsk. La squadra di Sacripanti non sa più vincere e sembra avere smarrito le certezze di inizio stagione. Gli irpini sono crollati nel finale, evidenziando ancora una volta una tenuta atletica non soddisfacente per gestire i finali convulsi. Gli irpini agguantano il pareggio solo nei secondi finali, con Fesenkop che corregge a canestro una conclusione dall'arco di Zerini. Proprio Fesenko è il top scorer del match con 24 punti, mentre tra i bielorussi il miglior realizzatore è Gray con 16 punti. Vittoria interna per la Reyer Venezia che supera in casa il Kormed con il largo punteggio di 83-51, ipotecando il passaggio al turno successivo. Una gara a senso unico contro i modesti ungheresi, partiti bene nel primo quarto ma poi annientati da Peric e compagni, soprattutto sotto le plance. La gara di ritorno per gli uomini di De Raffaele sembra una vera e propria formalità. Vittoria anche per Sassari che in casa superano i francesi del Le Portel col punteggio di 72-55. Una vittoria larga che mette chiaramente in discesa il discorso qualificazione per i sardi, a meno di clamorosi capitomboli. Per Sassari da segnalare i 20 punti messi a referto da Bostic e i 15 di Polonara. I  match di ritorno degli ottavi di Europe Cup si giocheranno la prossima settimana.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie A, 21° turno: big match Torino-Venezia e Bologna-Milano

Articolo Successivo

Houston è un capolavoro: 17 vittorie di fila! LeBron incanta, Denver si arrende

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018