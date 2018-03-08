Home Eurolega Europe Cup, Venezia e Sassari ok, la Sidigas Avellino pareggia con Minsk

di Redazione 08/03/2018

Due vittorie e un pareggio è il bilancio delle tre italiane impegnate in Eurocup, brutto pari interno per Avellino. Bilancio agrodolce per le italiane in Eurocup. Ai due successi di Venezia e Sassari contro Kormend e Le Portel, fa da contraltare il brutto pareggio interno di Avellino contro Minsk. La squadra di Sacripanti non sa più vincere e sembra avere smarrito le certezze di inizio stagione. Gli irpini sono crollati nel finale, evidenziando ancora una volta una tenuta atletica non soddisfacente per gestire i finali convulsi. Gli irpini agguantano il pareggio solo nei secondi finali, con Fesenkop che corregge a canestro una conclusione dall'arco di Zerini. Proprio Fesenko è il top scorer del match con 24 punti, mentre tra i bielorussi il miglior realizzatore è Gray con 16 punti. Vittoria interna per la Reyer Venezia che supera in casa il Kormed con il largo punteggio di 83-51, ipotecando il passaggio al turno successivo. Una gara a senso unico contro i modesti ungheresi, partiti bene nel primo quarto ma poi annientati da Peric e compagni, soprattutto sotto le plance. La gara di ritorno per gli uomini di De Raffaele sembra una vera e propria formalità. Vittoria anche per Sassari che in casa superano i francesi del Le Portel col punteggio di 72-55. Una vittoria larga che mette chiaramente in discesa il discorso qualificazione per i sardi, a meno di clamorosi capitomboli. Per Sassari da segnalare i 20 punti messi a referto da Bostic e i 15 di Polonara. I match di ritorno degli ottavi di Europe Cup si giocheranno la prossima settimana.