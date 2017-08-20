Home Eurolega Europei, Antetokounmpo dà forfait. La Federazione greca: "Una manovra dei Bucks"

di Redazione 20/08/2017

Niente Europeo per Antetokounmpo. Il torneo perde uno dei protagonisti principali a causa di un infortunio. A confermarlo è lo stesso giocatore dei Milwaukee Bucks tramite un post su Instagram. "Non potrò giocare l'Europeo con la nazionale - scrive in greco - Per tutto questo tempo ho pensato solo ad allenarmi, cercando di convincermi a non sentire il dolore sperando di essere pronto per le partite ufficiali. I miei desideri hanno offuscato il mio giudizio, ma i test a cui mi sono sottoposto qui in Cina col personale dei Bucks mi hanno mostrato la verità: sono infortunato, sento dolore e devo prendermi del tempo per guarire". Parole che gettano nello sconforto tutti i tifosi greci, che speravano nel loro top player per disputare un grande Europeo. "Questa è di gran lunga la più grande delusione della mia carriera - aggiunge Antetokounmpo - Auguro il meglio ai miei compagni e ai tecnici: la nazionale è la mia squadra preferita e non vedo l'ora, in futuro, di poter dimostrare con i miei compagni che possiamo porci obiettivi importanti e fare felici tutti i greci. Il presente però deve essere la mia priorità: devo lavorare per migliorare e per farlo devo prima far guarire il ginocchio". Ma la Federazione greca ha reagito male alla comunicazione di Antetokounmpo, convinta che sia tutta una manovra di Milwaukee per preservare il giocatore, come si evince dai toni del comunicato stampa: "Una serie di indizi che ci hanno fatto preoccupare sin da quando Giannis si è presentato in Grecia per il training camp ci hanno convinto dell'esistenza di un piano ben organizzato della franchigia NBA per cui gioca - fa sapere la Federazione ellenica - E' nostro dovere riservarci il diritto di informare i tifosi di tutto quello che sta succedendo, nei modi e nei tempi adatti". La Grecia è inserita nel gruppo A con Finlandia, Polonia, Francia, Islanda e Slovenia.