Home LegaBasket Preoccupante stop per l'Italbasket, asfaltata dal Belgio nel torneo di Tolosa

Preoccupante stop per l'Italbasket, asfaltata dal Belgio nel torneo di Tolosa

di Redazione 20/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Netta sconfitta per l'Italbasket che crolla sotto i colpi di un Belgio reattivo e ben disposto in campo, oggi il test contro la Francia. L'Italbasket naufraga nella seconda sfida del torneo di Tolosa, e viene sconfitta nettamente per 80-60 dal Belgio dopo un match da incubo. Molle l'approccio della squadra di Ettore Messina, che va subito sotto contro i belgi e si dimostra incapace di rifarsi sotto, soffrendo tremendamente la fisicità degli avversari. Le tantissime conclusioni a vuoto e le pessime rotazioni difensive, hanno fatto si che l'Italbasket soffrisse la grande serata dei belgi, sempre in palla e scesi in campo con grande grinta e determinazione. Una sconfitta che ha il sapore di un vero e proprio campanello d'allarme per la squadra di coach Messina, a pochi giorni dall'inizio di Eurobasket 2017. Un break di 11-0 per Tumba e compagni, in avvio di partita, mette subito in chiaro quello che sarà il leit-motiv del match. Messina ruota più volte il quintetto per far quadrare il cerchio, ma non trova mai un assetto in grado di opporsi validamente allo strapotere fisico degli avversari. Solo nel finire del primo quarto, gli azzurri trovano la forza per sorpassare i belgi, per poi crollare letteralmente nel quarto successivo subendo un passivo di 17-4 che porta gli avversari fino al massimo vantaggio (19-33). Gli azzurri partono benissimo nella ri presa approfittando anche di due infrazioni dei 24” dei belgi e tornano a farsi sotto rimontando il gap, portandosi fino 37-38 grazie anche ai 5 punti di fila di Datome. Poi l'Italbasket torna a rilassarsi concendendo un altro break mortifero agli avversari che si riportano sul +17 a fine terzo quarto (46-63). Nell'ultimo quarto Belinelli prova a suonare la carica, ma fallisce la tripla del -7 a 3' dalla fine. Poi il crollo degli azzurri che naufragano facendosi colpire a ripetizione dai belgi che mandano in archivio il match sul +20 (80-60). Questa sera il test quasi proibitivo contro i padroni di casa della Francia, a punteggio pieno dopo aver sconfitto Belgio e Montenegro. ITALIA:Melli 11, Belinelli 10, Datome 8, Biligha 8, Hackett 8. BELGIO:Salumu 19, Gillet 14, De Zeeuw 12, Serron 12.