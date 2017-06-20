Europei femminili, Slovacchia domata (68-61): Italia ai quarti, c'è l'Ungheria

e si assicurano il secondo posto nel girone agli Europei femminili in Repubblica Ceca., che l'Italia affronterà convinta di poter ottenere il pass per la semifinale del torneo. Match molto complicato, quello di ieri con la Slovacchia. Le azzurre si sono trovate di fronte un avversario parecchio ostico:anche ieri straordinaria. Le atlete di coach Capobianco hanno dedicato la vittoria a, messa ko nel match contro la Turchia da una gomitata di Hollingsworth che le ha fratturato la mandibola e l'ha costretta a fare rientro in Italia. La 38enneed è ricoverata ora al reparto di chirurgia maxillo-facciale del nosocomio. L’operazione per ridurre e sintetizzare la frattura composta del corpo mandibolare è perfettamente riuscita e con ogni probabilità la Macchi sarà dimessa nella giornata di martedì. ", dal primo che mi ha soccorso in campo, fino all’ultimo", ha detto la Macchi. In campo, le azzurre sono scese in campo con la sua maglia, la numero 29. Dopo il risicato vantaggio ottenuto all'intervallo (33-30),con un'incontenibile Zandalasini (15 punti, 12 rimbalzi e 3 assist). Ma è tutto il collettivo azzurro a girare alla perfezione: Dotto, Formica, Penna, Sottana, Crippa, nessuno viene meno al proprio compito e la Slovacchia è domata. Nell'ultimo quarto le atlete di Capobianco sono brave ad amministrare il punteggio, chiudendo la gara sul 68-61. Con il coach italiano soddisfatto, "perché hanno giocato con il cuore nelle strategie che avevamo previsto". Ora testa all'Ungheria, un avversario certamente alla portata. Ma si sa, in questi tornei: le azzurre sono consapevoli che non sarà affatto una passeggiata.