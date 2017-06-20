Draft, scambio Phila-Boston: i 76ers si assicurano la prima scelta Markelle Fultz
di Redazione
20/06/2017
Ora è ufficiale. Lo scambio tra Philadelphia e Boston "s'ha da fare", anzi è già stato fatto: ai 76ers va quindi la prima scelta del Draft, ai Celtics la terza più una futura prima (Lakers nel 2018 o Kings nel 2019). Ed ecco che Phila può gongolare: la prima scelta si traduce nel nome di Markelle Fultz, che secondo gli addetti ai lavori è uno dei migliori talenti degli ultimi anni e potrebbe diventare in futuro un dominatore dell'NBA. Certo, di previsioni come queste ne abbiamo sentite molte e non tutte sono andate a buon fine, anzi: ma osservando la stagione e i numeri di Fultz in NCAA con l'University of Washington viene il sospetto che stavolta la "Cassandra" ci possa prendere. 23.2 punti, 5.7 rimbalzi, 5.9 assist: non esattamente robetta per uno di soli 19 anni. A guardare il prossimo roster dei 76ers sembrerebbe che il "Process" sia giunto al suo momento più importante. Fultz andrebbe a completare il tassello mancante di Phila, composta da molto talento distribuito tra lunghi e ali ma senza una vera point-guard. Fultz garantisce quei punti pesanti che l'anno scorso sono spesso mancati (e che avrebbero già permesso ai 76ers di assestarsi a ridosso della zona playoff). Se Joel Embiid e Ben Simmons recuperano uno stato di forma piena, insieme ad ottimi giocatori come Saric, Okafor, Covington e Stauskas, dalle parti del Wells Fargo Center ci sarà davvero da divertirsi. Intanto, restando nel mercato NBA, sono giunte le dichiarazioni di Danilo Gallinari, che ha confermato le sue difficoltà con Denver, tanto da decidere di tuffarsi nella "free agency" per tastare il terreno. "I Nuggets non sono al momento la mia prima scelta ma sono al pari delle altre. Loro possono offrirmi un quinquennale, mentre tutte le altre al massimo un contratto di quattro anni - ha detto l'italiano - Però mi sento di dire che almeno per adesso Denver è allo stesso livello di tutte le altre squadre interessate".
