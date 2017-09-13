Home Eurolega Europei, la Spagna vola in semifinale: l'avversaria è la Slovenia

di Redazione 13/09/2017

La prima semifinalista dell'Europeo di basket maschile è la Spagna. Gli iberici entrano tra le prime 4 d'Europa grazie al successo contro la Germania, sconfitta 84-72. I tedeschi abbandonano dunque la competizione. Una vittoria, quella spagnola, che era stata ampiamente pronosticata dai bookmakers. D'altronde, il team di coach Scariolo è ritenuto il favorito al successo finale, e la forza dimostrata nel match contro la Germania ha legittimato queste ambizioni. Tuttavia, Schroeder e compagni avevano affrontato il match con la giusta mentalità. L'approccio alla gara è dei migliori, e almeno nella prima frazione la Spagna è andata frequentemente in difficoltà. Fino alla metà del secondo quarto è la Germania a condurre, poi gli iberici alzano il ritmo e trovano il pari, prima del sorpasso firmato Rodriguez. Il primo tempo si chiude con la Spagna avanti, ma la Germania resta ampiamente in partita grazie a Schroeder (nonostante tre palle perse, ndr). Ma nel terzo quarto l'equilibrio, che fino ad allora regnava sovrano, si spezza inesorabilmente: Pau Gasol mette a referto qualcosa come 18 punti in 5 minuti (!) e la Spagna vola in doppia cifra di vantaggio. Nell'ultimo quarto la Germania reagisce, riportandosi sotto il -10, ma i ragazzi di Scariolo controllano senza troppi affanni e conquistano la semifinale. Avversaria della Spagna sarà la Slovenia, che ha battuto 103-97 la Lettonia in un match ad altissima intensità agonistica. L'hanno spuntata Dragic e soci, ma i lettoni escono dal torneo a testa alta e tra gli applausi. La Slovenia ha cercato più volte di "abbattere" gli avversari, ma la Lettonia ha trovato sempre la forza di restare agganciata alla partita, pagando solo nel finale probabilmente a causa dell'inesperienza. Ultimi minuti dove invece la Slovenia ha trovato i punti decisivi grazie ai suoi uomini migliori, ovvero il play dei Miami Heat e Doncic. Alla Lettonia non è bastata la prestazione "monstre" di Porzingis (34 punti): a volare in semifinale è la Slovenia.