Europeo Under 16, azzurre fantastiche: Croazia ko, è semifinale!

Nel quarto di finale dell'Europeo Under 16 femminile di Udine, le ragazze di coach Giovanni Lucchesie a conquistare un posto tra le prime quattro d'Europa. E non è detto che finisca qui: stasera, alle 21, le azzurrine sono chiamate ad un'altra impresa., ma l'Italia ha tutte le carte in regola per stupire ancora. La seconda semifinale è un altro classico "d'Europa": Francia e Germania si contenderanno l'accesso alla finalissima. Per il tema di Giovanni Lucchesi, la vittoria contro la Croazia è stata la quinta consecutiva. Tuttavia, le azzurrine hanno faticato tantissimo per avere ragione delle pari età croate, particolarmente aggressive e grintose, specialmente nella prima parte di gara. L'Italia, sospinta dal calore del Palacus (dopo le 4 vittorie al Palabenedetti),, tornata a regime dopo l'infortunio che l'aveva tenuta fuori nell'ottavo di finale contro il Portogallo. La guardia siciliana è risultata fondamentale nelle battute finali del match:e in modalità 'sorpasso'. La prima frazione, come dicevamo, è stata durissima per le azzurrine,. Le ragazze di Lucchesi, nel secondo quarto, hanno ritrovato solidità e compattezza, riuscendo ad arrivare all'intervallo sotto di soli 6 punti. Nel terzo quarto sul parquet c'è solo l'Italia:. Ma nell'ultimo quarto la Croazia si rianima e torna a far paura: la Kostic è inarrestabile (17 punti e 10 rimbalzi) e a un minuto e mezzo dal termine le croate sono di nuovo a -1. Ma la Croazia fa i conti senza Elena Vella:, guadagnandosi così una straordinaria - e più che meritata - qualificazione in semifinale.