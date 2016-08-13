Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Rio 2016, Australia e Francia sul velluto: nette vittorie contro Cina e Venezuela

Redazione Avatar

di Redazione

13/08/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Rio 2016, Australia e Francia sul velluto: nette vittorie contro Cina e Venezuela
rio 2016 La quarta giornata del girone A del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016 verrà ricordata soprattutto per la grande paura statunitense: gli USA hanno vinto la quarta partita su 4 in questa Olimpiade, ma dopo la 'balbettante' prestazione contro l'Australia hanno letteralmente tremato contro la Serbia, capace di arrivare ad un solo canestro dall'overtime. Chissà cosa starà passando nella mente di Bogdanovic, che ha avuto tra le mani il canestro dell'incredibile supplementare, ma l'ha spedito sul ferro. Serbia ad un passo dall'impresa, gli USA vincono ancora ma appaiono sempre più 'umani'. Negli altri due match del girone, nette vittorie di Australia e Francia contro Cina e Venezuela. Altra ottima prova del collettivo australiano, che si sbarazza facilmente dell'avversario cinese (93-68), mentre i transalpini costruiscono la loro vittoria nel primo tempo, chiuso avanti di 20 punti: nella ripresa il Venezuela abbandona ogni velleità, la Francia è implacabile e porta a casa il successo senza nessun problema (96-56). Ieri è stata completata anche la penultima giornata della fase a gironi nel torneo di basket femminile. Nettissime le vittorie di USA e Spagna contro Canada e Senegal, mentre più equilibrata è apparsa la sfida tra Serbia e Cina (80-72 per le atlete serbe). In realtà, anche il 'derby' tra USA e Canada era piuttosto in bilico fino al terzo quarto: le atlete nordamericane, fino a quel momento, erano riuscite ad imbrigliare piuttosto bene le fortissime americane, grazie all'organizzazione di gioco impartita dalla coach Lisa Thomaidis. Tuttavia, nel momento decisivo, gli USA sanno sempre dove pescare: ancora grandi performances delle solite Diana Taurasi (12 pt e 4-5 da tre), Maya Moore (12 pt) e Tina Charles (10 pt). Niente da fare per le senegalesi: troppo forti le iberiche, nettamente avanti per tutta la durata del match. Sugli scudi  Astou Ndour (18 pt e 12 rimbalzi) e Alba Torrens (14 pt), bella la prova di Marta Xargay (12 punti). La Serbia, dopo la sconfitta contro gli USA, si rilancia e sconfigge una bella Cina, a cui non è bastata la prestazione più che positiva di Mengran Sun (16 punti). Ana Dabovic (23 pt) e Sonja Petrovic (20 pt) permettono alla Serbia di agganciare in classifica proprio le asiatiche a quota 5.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Europeo Under 16, azzurre fantastiche: Croazia ko, è semifinale!

Articolo Successivo

Il Dream Team Usa soffre anche contro la Serbia: finisce 94-91

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018