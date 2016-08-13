Rio 2016, Australia e Francia sul velluto: nette vittorie contro Cina e Venezuela

La quarta giornata del girone A del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016 verrà ricordata soprattutto per: gli USA hanno vinto la quarta partita su 4 in questa Olimpiade, ma dopo la 'balbettante' prestazione contro l'Australia, capace di arrivare ad un solo canestro dall'overtime. Chissà cosa starà passando nella mente di Bogdanovic, che ha avuto tra le mani il canestro dell'incredibile supplementare,Serbia ad un passo dall'impresa, gli USA vincono ancora ma appaiono sempre più 'umani'. Negli altri due match del girone,. Altra ottima prova del collettivo australiano, che si sbarazza facilmente dell'avversario cinese (93-68), mentre i transalpini costruiscono la loro vittoria nel primo tempo, chiuso avanti di 20 punti: nella ripresa il Venezuela abbandona ogni velleità, la Francia è implacabile e porta a casa il successo senza nessun problema (96-56). Ieri è stata completata anche la penultima giornata della fase a gironi nel torneo di basket femminile., mentre più equilibrata è apparsa la sfida tra Serbia e Cina (80-72 per le atlete serbe). In realtà, anche il 'derby' tra USA e Canada era piuttosto in bilico fino al terzo quarto: le atlete nordamericane, fino a quel momento, erano riuscite ad imbrigliare piuttosto bene le fortissime americane,. Tuttavia, nel momento decisivo, gli USA sanno sempre dove pescare: ancora grandi performances delle solite(12 pt e 4-5 da tre), Maya Moore (12 pt) e Tina Charles (10 pt). Niente da fare per le senegalesi: troppo forti le iberiche, nettamente avanti per tutta la durata del match., bella la prova di Marta Xargay (12 punti). La Serbia, dopo la sconfitta contro gli USA, si rilancia e sconfigge una bella Cina, a cui non è bastata la prestazione più che positiva di Mengran Sun (16 punti).permettono alla Serbia di agganciare in classifica proprio le asiatiche a quota 5.