Europeo under 18, quarti fatali: Italia ko, passano le francesi (60-52)

Si ferma ai quarti di finale il sogno delle azzurrine.e dice addio alle speranze di conquistare una medaglia in questa competizione. Le atlete transalpine hanno meritato il successo, riuscendo a condurre sempre il match dopo un inizio così così:e hanno lottato con le unghie e con i denti, ma non è bastato. In semifinale volano le francesi, che domani affronteranno la Lituania per un posto in finale. Sempre domani,Le azzurrine di coach Altobelli escono comunque a testa alta, consapevoli di aver disputato un ottimo Europeo. A fare la differenza è stato lo strapotere fisico delle francesi:, contro i 38 italiani. E dire che la nostra Nazionale non era partita affatto male. Anzi., autentico faro della manovra azzurra, l'Italia riusciva a portarsi ben presto sul +5 (16-11) grazie anche alle ottime performances del duo Pinzan-Bacchini. Un vantaggio destinato a durare poco:Sugli scudi Sissoko, Foppossi e in particolare Djekounde, davvero inarrestabile. Tuttavia,nonostante un divario a rimbalzo già piuttosto palese (16 contro i 26 delle francesi). Nella ripresa l'Italia le prova tutte per cercare di riagguantare le avversarie. Lo sforzo delle azzurrine è davvero lodevole, ma purtroppo non si concretizza nell'aggancio,Ed è proprio negli ultimi minuti che la Francia rimette ordine al suo gioco e rispedisce l'Italia a debita distanza. Le ragazze di Altobelli provano a resistere,Finisce 60-52 per la Francia, ma quest'Italia esce tra gli applausi. Meritatissimi.