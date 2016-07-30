Road to Rio, USA più umani: Venezuela battuto di 'soli' 35 punti

Sì, la squadra di basket maschile degliè riuscita ad ottenere un'altra vittoria convincente nel cammino di preparazione alle, ma stavolta non abbiamo assistito ad un dominio imbarazzante degli statunitensi. USA un pò imprecisi in attacco,a Chicago. Che non sarebbe stata una giornata facile per i venezuelani lo si era intuito dalle prime battute del match: all'inizio, infatti,, tramortiti già in partenza più dalla 'paura psicologica' del gigantesco avversario che dalla sua prestazione, che ieri come detto non ha raggiunto i massimi livelli. La difesa del team a stelle e strisce non ha mostrato sbavature, a differenza dell'attacco che ha suscitato qualche perplessità,: un'evidente anomalia, se consideriamo che gli USA hanno un. Gli uomini di Kryzewski hanno chiuso con un misero 16% da tre: una giornata storta può capitare,. La vittoria degli Stati Uniti è basata principalmente sul dominio totale a rimbalzo:Che hanno potuto consolarsi con l'ottima prestazione di, figlio dell'ex CBA e giocatore NBA Chubby Cox, che è riuscito a realizzare complessivamente 14 punti. Chiusura in grande stile del team USA,che ha particolarmente divertito ed entusiasmato il pubblico di Chicago. Per la prima volta in queste partite amichevoli in preparazione alle Olimpiadi di Rio 2016, il super team statunitense non riesce a trovare la tripla cifra:Stavolta devono accontentarsi di un divario di 'soli' 35 punti e di un punteggio complessivo che si ferma a 80 punti. Chissà che il match contro il Venezuela non sia servito a coach Kryzewski per mettere in guardia i suoi ragazzi e: gli USA sono strafavoriti, ma dovranno sempre dimostrarlo sul parquet.