Europeo Under 20, Italia ko con la Svezia (65-69). Oggi ottavi con la Serbia (17:30)

Se non è un campanello d'allarme, poco ci manca. La Nazionale maschile si fa beffare nel finale dai lunghi svedesi (69-65), che dopo un primo tempo chiuso in svantaggio sono riusciti a riagguantare gli azzurrini nella ripresa, per poi andare a vincere nelle battute finali. L'Italia chiude il proprio girone al terzo posto e si qualifica comunque per gli ottavi di finale,: appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30. Seconda sconfitta, dicevamo, dopo quella inaugurale contro la Repubblica Ceca e la vittoria 'di mezzo' contro il Belgio.e riescono a recuperare il distacco nel secondo tempo, dopo una prima frazione che vedeva gli azzurrini avanti di 7 punti. Nel primo quarto l'Italia parte forte e si porta subito avanti, grazie al solito Flaccadori e alla buona lena di Totè.(210 cm) e la grande tecnica di Brandmark, che impediscono agli azzurrini di prendere il largo. L'Italia però è nettamente in partita, e nei primi 10' non sembra esserci storia, tanto che. Il bottino si assottiglia nel finale di tempo a causa di un paio di disattenzioni della retroguardia, che permettono a Brandmark di infilare un paio di triple molto pesanti., ma la Svezia resta aggrappata al match. E infatti, nella ripresa, gli svedesi rientrano sul parquet molto più carichi., bucando più volte la retina (11 punti per lui nel terzo quarto) e completando la rimonta nordica. Da quel momento in poi il match resterà in equilibrio, fino a 19'' dalla fine,. Mussini tenterà poi la tripla della disperazione, ma troverà la stoppata di Birgander. I liberi di Drammeh danno la vittoria definitiva alla Svezia, che chiude 69-65. Ora testa alla Serbia: da questo momento in poi