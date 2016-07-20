NBA, San Antonio vuole istituire il "Tim Duncan Day"

Tim Duncan non calpesterà più i parquet della NBA,. "The Big Fundamental" ha recentemente annunciato il suo ritiro dal basket giocato, dopo 19 stagioni consecutive negli Spurs, con cui ha vinto ben 5 anelli (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). E' anche per questo che San Antonio vuole commemorare Duncan nel migliore dei modi. Come?Doposempre a grandi livelli, i tifosi degli Spurs - ma anche gli appassionati di basket in generale - dovranno fare a meno delle prodezze del grande campione. Il perno degli Spurs lascerà un grande vuoto nell'NBA, così come fu per Kobe Bryant. Ecco perchè San Antonio vuole ricordare per sempre le gesta di Tim Duncan, istituendo una giornata cittadina interamente dedicata a "The Big Fundamental":. Il sindaco della città, Ivy Taylor, ha invitato tutti i cittadini via Twitter a partecipare alla celebrazione di domani, e a "mostrare il loro amore per Tim Duncan indossando la sua canotta degli Spurs". Un modo come un altro per rendere il doveroso omaggio ad una delle più grandi stelle NBA. A proposito dell'altra stella nominata in precedenza:. Il calendario esatto non è stato ancora rivelato, ma Nike, che organizza il tour di "Black Mamba", ha dato alcuni indizi sul suo sito web. "Per la durata di un week-end,Sul playground surriscaldato Pier 54 o per le strade di Parigi, dove assieme alla leggenda Kobe Bryant si condividono i valori della: non perdete l'occasione di partecipare alla festa!". Una bella iniziativa, quella di Kobe, che contribuirà a ridare due giorni di spensieratezza ad una Francia ancora