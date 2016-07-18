Europeo under 20, il sogno delle ragazze si ferma sul più bello. Ok gli azzurrini, travolto il Belgio

Ad un centimetro da uno splendido sogno.. Le nostre azzurrine conquistano la medaglia d'argento, e sfiorano soltanto quell'oro che avrebbe avuto il significato di un'autentica impresa. Ma anche il secondo posto è un risultato eccezionale per il movimento, dopo l'argento ottenuto al Mondiale Under 17 qualche settimana fa. Un finale al cardiopalma, dove l'Italia, dopo essere stata sotto di 18 punti. La Spagna è riuscita ad avere la meglio solo grazie a. Grande delusione tra le azzurrine, ma anche grande consapevolezza di aver dato veramente tutto. Protagonista, ancora una volta,, che chiude con 28 punti e 10 rimbalzi e si prende la soddisfazione di essere nominata MVP del torneo. Senza un primo tempo così brutto, probabilmente staremmo parlando di un altro esito., e le italiane appaiono molto contratte, bloccate forse anche dalla tensione. Nella ripresa le azzurrine costruiscono un'incredibile rimonta, trascinate da Zandalasini e Costa e da una difesa che diventa sempre più insormontabile.a 17 secondi dalla sirena: la panchina azzurra esplode, ma il finale riserverà un destino crudele per i nostri colori., e Flores Costa non fallisce i liberi decisivi. Pan tenta l'impossibile da lontanissimo: il ferro mette fine alle speranze azzurre. Spagna campione d'Europa, ma Italia a testa altissima. Pronto riscatto dei maschietti dopo la brutta sconfitta inaugurale contro la Repubblica Ceca.e conquistano il secondo match di questo girone (non eliminatorio, passano tutte alla seconda fase, ndr). Prossimo avversario la Svezia martedì alle 17:30, e sarà importante confermare le buone impressioni avute in questo secondo match., bene anche Totè e Severini. Già all'intervallo l'Italia poteva disporre di un buon vantaggio (41-28), incrementato nel terzo quarto nonostante i tentativi di riavvicinamento dei belgi,. Negli ultimi 10' gli azzurrini dilagano fino a raggiungere il massimo vantaggio di 30 punti, chiudendo poi 89-64.