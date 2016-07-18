NBA, l'idea di Phil Jackson: "Tiro da 4 punti e possesso di 30 secondi"

L'idea viene da, storico giocatore (attualmente presidente) dei New York Knicks e allenatore di Bulls e Lakers, con i quali ha ottenuto 2 anelli da giocatore e ben 11 da coach (l'ultimo nel 2010 in finale contro i Boston Celtics). Il "Maestro Zen" ha lanciatoper rendere più interessante il massimo campionato professionistico statunitense: su tutte, farà certamente discutere la proposta del tiro da 4 punti. "Perchè non possiamo avere una linea dei 4 punti", ha detto il Presidente dei Knicks in un'intervista pubblicata venerdì scorso. "Non passerà ancora molto tempo prima che i giocatori riescano a tirare agevolmente anche da lì. Steph Curry, ad esempio, lo fa spesso.quando si trovano in forte svantaggio". Sorprendente che a pronunciare queste parole sia proprio. Un metodo utilizzato proprio dai suoi Knicks, con scarsi risultati: l'efficienza offensiva di New York nelle ultime due stagioni si è assestata negli ultimissimi posti della Lega. E non è tutto: nella scorsa stagione,. "La distanza è nettamente cambiata - ha detto Jackson- Il triangolo può ancora esistere, ma deve necessariamente adattarsi". Oltre al tiro da 4 punti, Jackson ha lanciato anche un'altra proposta,, arrivando così al possesso palla da 30 secondi. Una regola già presente nel basket collegiale, e che Jackson vorrebbe anche nell'NBA. "Questo darebbe agli attacchi più tempo per organizzarsi e(l'area rettangolare che racchiude il centro del parquet sotto il canestro, ndr), facendo lavorare di più le difese ed incoraggiando il movimento di palla e la cooperazione tra i giocatori".