Fiba Champions: netto successo per la Dinamo Sassari, Venezia sconfitta in Ucraina

La Dinamo Sassari chiude con un +20 sui modesti belgio dello Spirou, mentre Venezia rimedia la seconda sconfitta esterna consecutiva.

Varese affonda in casa del Khimik

Laritrova in coppa il successo sconfiggendo nettamente per 95-75 i belgi dellocon pochi patemi d'animo. In pratica gli avversari rimangono in gara solo fino alle primissime battute del match, poi sono costretti a piegarsi all'evidente superiorità dei padroni di casa. La squadra digià a metà del primo quarto alza il ritmo e per lo Charleroi è notte fonda.La Dinamo Sassari, sospinta da una prestazione sontuosa diautore di 22 punti, prende il largo approfittando anche della pessima serata degli avversari che perdono ben 22 palloni e mettono in mostra notevoli limiti di precisione al tiro. Prestazione autorevole anche per il giovane, al quale Pasquini regala minuti importanti e lui risponde senza timori dimostrando carattere e personalità. Il soloevita ai belgi un tracollo ancora più umiliante, risparmiando agli ospiti un passivo ancora più pesante. Buona anche la prova dinella Dinamo Sassari, autore di 14 punti eche ne mette a referto ben 18.Dinamo Sassari: Johnson-Odom 22; Lacey 9, Devecchi 2, D’Ercole, Sacchetti 1, Lydeka 10, Savanovic 18, Carter 12, Stipcevic 14, Olaseni 4, Ebeling, Monaldi 3 Charleroi (Coach Bastianini) Libert 3; Fusek;Lambot; Marnegrave ; Harris 3; Richardson 14; Gaudox 10; Bowman 17; Sheperd 5; Kemp; Davis 23Nell'altra sfida di Champions League che vedeva impegnata una squadra italiana, larimedia una sconfitta sul parquet delsquadra che milita nel campionato ucraino. I padroni di casa si impongono per 64-54 in una partita dal ritmi e dal punteggio basso, anche per la supremazia delle difese sui rispettivi attacchi. Venezia paga la serata no diin cabina di regia e le troppe palle perse, in special modo nei momenti topici della gara. Ai lagunari non sono sufficienti i 19 punti die i 10 diper evitare la seconda sconfitta esterna della stagione in coppa.