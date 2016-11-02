Fiba Champions League: la Scandone Avellino sbanca Zagabria, Varese stecca in casa

Ancora un successo in Champions League per la Scandone Avellino che espugna Zagabria nei secondi finali, terza sconfitta per Varese.

Varese incassa la terza sconfitta consecutiva

Continua a stupire la marcia dellain Fiba Champions League. Gli irpini centrano anche l'impresa corsara a Zabagria sconfiggendo per 84-83 ile rimanendo a punteggio pieno in classifica. Molto bene il quintetto dinella prima parte di gara dove è riuscito ad andare anche in vantaggio in doppia cifra, per poi subire il ritorno degli avversari nel finale.Nei minuti finali, dopo essere stati sotto per tutto il match, i padroni di casa sospinti dasono riusciti a portarsi avanti per 83-81 a pochi secondi dal suono della sirena. La sfida è stata decisa a 22" dalla fine da una tripla diche ha ribaltato le sorti del match e consegnato due preziosi punti alla Scandone Avellino. Non va dimenticato che gli irpini hanno dovuto rinunciare all'apporto fondamentale di, appiedato da un infortunio. Una assenza che conferisce maggior valore all'impresa del quintetto di Sacripanti.Non ha avuto la stessa fortuna lasconfitta in casa dal. per 75-70 dopo una sfida molto intensa e risolta solamente nei minuti finali. Una prestazione decisamente incolore per il quintetto di coach Moretti, con una percentuale del 39,2% da due e un disastroso 2/19 dall'arco. I greci hanno vinto il match soprattutto sotto canestro con i 51 rimbalzi catturati contro i soli 35 dei padroni di casa. Nonostante le percentuali impietose , la OpenJobMetis è riuscita a rimanere in corsa per il successo finale fino a pochi secondi dalla fine. E se una tipla diallo scadere non avesse centrato il bersaglio, forse avremmo raccontato un altro finale di match. Con questa sconfitta, Varese incassa il terzo ko di fila che potrebbe compromettere la corsa dei lombardi nella Champions.