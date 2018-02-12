Home Eurolega Fiba Europe Cup: ecco i sorteggi delle italiane

Fiba Europe Cup: ecco i sorteggi delle italiane

di Redazione 12/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco l'esito dei sorteggi di Europe Cup che si sono svolti mercoledì 7 febbraio e che hanno visto impegnate Venezia, Avellino e Sassari. FIBA EUROPE CUP, I SORTEGGI - Questa edizione della Fiba Champions League è stata tutt'altro che positiva per la pallacanestro italiana. Tutte le nostre rappresentati sono state eliminate dai rispettivi gironi. Per tre di essere, la magra consolazione del ripiego della Fiba Europe Cup, la seconda competizione del circuito. Si sono svolti mercoledì 7 febbraio, i sorteggi delle Round 16 le cui gare di andate si giocheranno il 7 matzo e il ritorno il 14. A rappresentare il basket italiano, ci sono la Reyer Venezia, la Scandone Avellino e la Dinamo Sassari. La Reyer ha pescato gli ungheresi del Kormend in una sfida che sulla carta si preannuncia tutt'altro che proibitiva. Qualche problema in più potrebbe incontrare la Dinamo Sassari che dovrà vedersela contro i francesi del Le Portelm mentre la Scandone Avellin affronterà i bielorussi del Minsk. La formula prevede partite di andata e ritorno con passaggio del turno determinato dalla differenza punti. Tutte e tre le nostre rappresentanti giocheranno in casa la gara di andata. I quarti si svolgeranno dal 21 al 28 marzo. Avellino e Sassari sono collocate nella stessa parte del tabellone e potrebbero scontrarsi in semifinale (11-18 aprile). Anche la finale si giocherà con gare di andata e ritorno il 25 aprile e 2 maggio. Ecco il tabellone completo delle Round 16: Keravnos (Cip) vs Nizhny Novgorod (Rus)/ VENEZIA vs Egis Kormend (Ung)/ Cluj (Rom) vs Donar Groningen (Ola)/BC Ostenda (Bel) vs Mornar Bar (Monte); AVELLINO vs Tsmoki Minsk (Bie)/ Juventus Utena (Lit) vs Alba Fehervar (Ung)/ SASSARI vs Le Portel (Fra)/ Ventispils (Let) vs Bakken Bears (Dan);