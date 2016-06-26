Italia, troppo divario con le Filippine (106-70): oggi finale con il Canada

, ma d'altronde non poteva essere altrimenti. Davvero poca cosa le Filippine per fornire qualche elemento in più a coach Ettore Messina sugli uomini da portare al Preolimpico di Torino. Nel test di Bologna, rivelatosi poco più che un allenamento per l'Italbasket,. Il divario tra le due compagini è apparso netto già dai primi minuti: a Messina servirà ancora del tempo per sciogliere gli ultimi dubbi e per stilare l'elenco dei convocati, che verrà reso noto il 30 giugno dopo l'amichevole con il Portorico a Biella. Intanto,nella finale del torneo "Imperial Basketball City".. Il quintetto di partenza scelto da Ettore Messina ha una chiara impronta 'statunitense': c'è anche Bargnani - esordio stagionale - insieme a, ormai una garanzia in regia. Risultato? Nei primi 4 minuti l'Italia vola già sul 21-0. Non c'è storia. Il più in palla sembra essere il Gallo, ma tutti gli azzurri colpiscono a ripetizione. Il primo quarto è un monocolore:. Il secondo quarto non cambia tinta, le Filippine assumono sempre più il ruolo di vittima sacrificale. Nonostante Messina fa entrare qualche 'riserva',Nella ripresa, gli asiatici cominciano a far vedere qualcosina,. Tuttavia, il vantaggio azzurro rimane sempre molto ampio, e alla fine del match l'Italia chiuderà con un netto +36 sugli avversari (106-70). Gli uomini che non hanno presenziato sul parquet di Bologna in questa prima gara potrebbero essere i primi candidati all'esclusione: stiamo parlando di. Ma per esserne certi meglio attendere la finale di stasera contro il Canada, che ha facilmente superato la Cina:, e magari i tre esclusi del primo match potrebbero trovare spazio.