Fortitudo sconfitta, ma i tifosi accolgono la squadra a Bologna: "Grazie Ragazzi!"

La capacità di saper applaudire i propri beniamini, anche se sconfitti, non è da tutti. Una particolarità che troviamo frequentemente negli anglosassoni: capita spesso di vedere un'intero stadio omaggiare la propria squadra. Un modo per ringraziare dell'impegno profuso, dell'aver comunque dato tutto per raggiungere l'obiettivo, e un rinnovato affetto che esprime un concetto molto semplice:. Nel nostro Paese queste immagini sono un pò meno consuete, anche se negli ultimi tempi si comincia ad intravedere qualche cambiamento in tal senso.. Bologna ha condotto una stagione esaltante: da neopromossa in A2, ha sfiorato il doppio salto,. La finale contro la Centrale del Latte Brescia è stata davvero ricca di emozioni: i lombardi - più attrezzati per il salto di categoria - hanno vinto le prime due gare al PalaGeorge, ma la Fortitudo era riuscita a pareggiare i conti prevalendo in entrambe le sfide casalinghe. C'è voluta gara 5 per stabilire chi sarebbe stata la ventesima formazione a far parte della massima serie per la stagione 2016-2017:, al termine di una gara senza storia (83-59). Un divario netto, una sentenza chiara, ma i tifosi bolognesi hanno voluto comunque ringraziare i propri atleti, capaci di arrivare ad un passo dal sogno. Già al termine del match lo spicchio felsineo (erano 500 i fortitudini accorsi al PalaGeorge). Una scena che si è ripetuta anche a Bologna: in tantissimi hanno atteso il rientro della truppa di coach Boniciolli,. Su tutti, l'imponente, come riportava anche un grande striscione sostenuto da alcuni tifosi. Insomma, non c'è sconfitta che può scalfire la passione di Bologna e dei bolognesi per la palla a spicchi: