L'Olimpia Milano getta le basi per il futuro: in arrivo Della Valle e Nedovic

L'Olimpia Milano getta le basi per il futuro: in arrivo Della Valle e Nedovic

di Redazione 06/05/2018

L'Olimpia Milano si arricchirà del talento di Della Valle e di Nedovic, due pilastri per sferrare l'assalto all'Eurolega. L'Olimpia Milano ripartirà da Amedeo Della Valle e Nemanja Nedovic, due pilastri che arricchiranno di talento e qualità la squadra che Proli intenderà allestire per la prossima stagione. Gli accordi per portare i due grandi talenti a Milano sarebbero già cosa fatta anche se si attende la fine della stagione per comunicarne l'ufficialità. Dopo 4 anni di straordinaria militanza nelle file della squadra reggiana, Della Valle ha deciso di fare il salto di qualità, scegliendo una squadra che potrà dargli modo di confrontarsi con i top team europei nella prossima edizione di Eurolega. Sarebbe stato trovato l'accordo per un triennale (due anni con opzione per il terzo). Della Valle potrà liberarsi dell'accordo siglato con l'attuale club avendo già rinunciato al 30% dell'ingaggio nell'attuale stagione. Approderà alla corte di Proli anche la guardia serba Nemanja Nedovic, perno della nazionale serba proveniente dall'Unicaja Malaga. Nel suo curriculum anche il successo in Nba nelle file dei Golden State Warriors. Anche per Nedovic si attende solo l'annuncio, secondo l'indiscrezione riferita da David Pick, che dovrebbe arrivare a fine stagione. Gli acquisti di due pezzi da novanta da parte dell'Olimpia Milano, confermano ancora volta la volontà della società di Proli di stravolgere ancora una volta il roster alla ricerca dell'assemblaggio vincente per recitare un ruolo da protagonista soprattutto in Europa.