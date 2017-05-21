La finale di Eurolega sarà Fenerbahce-Olympiacos: Datome ritenta la scalata al titolo

Il Fenerbahce batte in semifinale il Real Madrid e si giocherà il titolo nella finale di stasera contro i greci dell'Olympiacos.

Ilpuò tentare ancora di vincere l'dopo il successo in semifinale contro la corazzatabattuta per. Una macchina perfetta quella costruita dache ha comandato sempre il risultato fin dalle prime battute, anche se le merengues hanno avuto la forza di rimanere incollati nel punteggio fino alla sirena conclusiva. Ancora una volta, sugli scudi, è il solitoche ha sfiorato la tripla doppia, mentre delude il giovane talento madrileno,, che ha chiuso la sfida senza realizzare neanche un punto.In una palazzetto dello sport dominato dal colore giallo, i padroni di casa partono subito in quarta grazie ad uno splendido avvio di partita del tandem, mentre la squadra dinon trova il bandolo della matassa e sprofonda subito sul -13 al 14' (26-13). Gli animi si surriscaldano dopo un battibecco trache induce gli arbitri a fischiare un doppio anti-sportivo. Il Real Madrid prova a risalire la china con un parziale di 11-0, stoppato nel finale di primo tempo dalla ritrovata vena diche riporta il distacco a doppia cifra. Il Fenerbahce, in apertura di ripresa, torna a macinare canestri difendendo bene sotto le plance, volando sul 52-37 al 25'.firma le quattro triple con le quali gli ospiti provano a tenere vive le speranze di centrare la finale, masono incontenibili e ricacciano indietro gli avversari. La tripla di Datome mette fine alla contesa a 8' dalla fine, anche se la reazione d'orgoglio degli uomini di Laso tiene una fiammella accesa, riportando il Real Madrid a -8. Il gioco da tre punti di Datome chiude di fatto la sfida, mentre una schiacciata spettacolare di Udoh mette il punto esclamativo alla sfida. Oggi, il Fenerbahce, sfiderà l'Olympiakos nella finalissima di Eurolega. I greci hanno sconfitto il Cska in semifinale per