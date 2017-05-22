Il Fenerbahce sul tetto d'Europa: sconfitto l'Olympiakos in finale

Netta affermazione in finale per Datome e compagni che schiantano l'Olympiacos nell'ultimo atto di Eurolega.

Ilvince la prima Eurolega della sua storia, battendo nettamente peri rivali dellnella finalissima diNel caldissimo palazzo dello Sport turco, il Fenerbahce non dà scampo ai rivali greci, imponendo la maggiore fisicità sotto le plance e una condizione di forma davvero invidiabile delle sue principali bocche di fuoco. E cosi, ancora una volta,e compagni regalano lampi di classe, tramortendo anche le velleità dei greci dopo aver sconfitto nettamente il Real Madrid in semifinale. Una superiorità già evidenziata in apertura di match, con il primo quarto che si chiude sul 26-18 per gli uomini di Obradovic che mettono subito in chiaro il fatto che non sarebbe stata una serata facile per la squadra diIl coach della squadra greca prova a ruotare la squadra, cercando invano l'assetto ideale per rimettere in piedi la sfida. I greci partono bene nel secondo quarto, riducendo il distacco sul 29-25, ma la spinta dei tifosi locali esalta i proprio beniamini che trovano la lucidità per piazzare ancora un break vincente, culminato nella bomba dici riporta i padroni di casa avanti di nove punti (34-25). Gli ospiti hanno il merito di tenere i nervi saldi nella bolgia infernale del palazzetto di Istanbul, e riescono a tenersi in partita chiudendo il primo tempo sotto solo di 5 punti (39-34).La partita cala di intensità in apertura di ripresa, con alcuni errori di troppo dall'una e dall'altra parte. I padroni di casa sono precisi nel tiro a gioco fermo e volano sul +10 (54-44). E' la bomba diil vero spartiacque che scava un solco nel punteggio tra le due contendenti, ed è sempre lui a trovare la conclusione del 60-46 che fa esplodere i tifosi locali. Nell'ultimo quarto i padroni di casa incrementano l'intensità difensiva, negando ogni possibilità ai greci di poter tornare in partita.fa la voce grossa sotto le plance e si conferma mvp delle final four (29 di valutazione totale), mentrecontinuano a colpire senza soluzione di continuità. In un palazzetto dello sport letteralmente impazzito, il Fenerbahce chiude la sua fatica imponendosi per 80-64, regalandosi il primo alloro europeo della sua storia, vendicando la sconfitta in finale della scorsa stagione. Un ciclo davvero entusiasmante quello della squadra di Obradovic, che ha dimostrato sul campo di meritare il massimo trofeo continentale.Udoh 10, Mahmutoglu, Antic 4, Bogdanovic 17, Bennett, Sloukas 3, Nunnally 2, Vesely 8, Kalinic 17, Dixon 8, Duverioglu, Datome 11. All. Obradovic: Green 7, Birch 14, Young , Papapetrou, Toliopulos 3, Spanoulis 9, Waters 2, Agravanis, Milutinov 10, Printezis 7, Papanikolaou 3, Mantzaris 9. All. Sfairopoulos