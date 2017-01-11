La Pallacanestro Varese centra il primo successo in Champions del 2017 e torna a sperare

Bel successo della Pallacanestro Varese che supera il Rosa Radom col punteggio di 61-74 e torna a sperare nella possibile qualificazione.

Bell'affermazione dellache festeggia con un successo la prima gara didel 2017. La squadra di coachha battuto, a domicilio, il, dopo un match intenso e combattuto punto a punto. Con questo successo la Pallacanestro Varese tiene vive le speranze di poter ancora acciuffare l'ultimo treno per qualificarsi al turno successivo. Fondamentale, in tal senso, sarà la prossima sfida in casa contro l'Usak.Ottimo avvio della squadra di Caja, grazie anche all'ottima serata diI padroni di casa tengono botta e chiudono sul 27-24 il primo parziale. Il leit motiv del match non cambia, nel secondo quarto, con i varesini sempre costretti a rincorrere distanti un'incollatura dal Rosa Radom e che limitano i danni andando a riposo sotto di tre punti sul 44-41. La ripresa si apre con un tiro dalla lunga distanza di Johnson che porta in vantaggio gli ospiti che poi riescono ad allungare fino al 54-63 in chiusura di terza frazione. Anche in avvio di ultimo periodo, la Pallacanestro Varese riesce a conservare il vantaggio, portandosi anche sul +12 grazie agli acuti di. A festeggiare, al suono della sirena, sono gli uomini di Caja che sigillano per 61-74 il primo successo europeo dell'anno.: Callahan 10, Witka 13, Bojanowski, Bell 8, Zyskowski 2, Szymkiewicz 2, Sokolowski 5, Zegzula, Adams, Jeszke, Jackson 20. Coach: Wojciech Kaminski.Johnson 7, Anosike 8, Maynor 21, Avramovic 4, Pelle 9, Bulleri, De Vita, Cavaliero 8, Kangur 8, Canavesi, Ferrero 7, Eyenga. Coach: Attilio Caja. Uff. Stampa Pallacanestro Varese