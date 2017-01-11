Serie A, il derby è dell'Olimpia: Cantù sconfitta nel finale (79-85)

Il team di Repesa ha fatto suo il derby lombardo, imprimendo nel finale l'accelerata decisiva al match. Una partita che si sarebbe dovuta giocare lunedì sera, ma che è stata posticipata a martedì per l'impossibilità dell'EA7 di rientrare in Italia, dove l'Olimpia si trovava per la gara di Eurolega (persa) contro il Fenerbahce di Gigi Datome. Cantù, come detto in precedenza, ha lottato con tutte le armi che aveva a disposizione.: caratteristiche indispensabili per annullare, o quantomeno limitare, il gap tecnico con la prima della classe. E già nel primo quarto si capisce che per Repesa non sarà una serata semplice. D'altronde, è pur sempre un derby, eCantù chiude avanti i primi 10' (25-24) grazie ai 7 punti del nuovo arrivato Calathes. Ci si aspetta una reazione brutale degli ospiti nel secondo quarto, ma al contrario sono i padroni di casa a dettare legge e a toccare il massimo vantaggio del +5 con Johnson. Divario che sostanzialmente reggerà fino alla sirena del riposo lungo,e Milano chiamata (a sorpresa) ad inseguire. Repesa capisce che è il momento di blindare la propria retroguardia. Nella ripresa, infatti, Milano si ricompone e migliora difensivamente e a rimbalzo, ma soprattutto: due triple pesantissime spingono la capolista sul +8 (53-61). Nel terzo quarto Milano asfalta Cantù (28-10): sembra fatta, ma Dowdell non ci sta e Cantù si riavvicina di nuovo molto pericolosamente. E' ancora Simon a regalare i punti della tranquillità all'EA7:e consolida il primato solitario in classifica.