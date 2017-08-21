Home Eurolega L'Europeo perde i pezzi: anche Teodosic dà forfait

di Redazione 21/08/2017

Il prossimo campionato Europeo di basket maschile continua a perdere alcuni dei propri protagonisti. Dopo i forfait di Danilo Gallinari, fratturatosi il metacarpo della mano destra in seguito al cazzottone rifilato all'olandese Kok durante la Trentino Cup, e l'ultimo riguardante Giannis Antetokounmpo (che ha mandato su tutte le furie la Federazione greca, ndr), anche la Serbia dovrà fare a meno di uno dei suoi top player. "Cronici problemi fisici": questa la sentenza che impedisce a Milos Teodosic di prendere parte all'Europeo, dopo aver saltato già buona parte della preparazione. Come sottolineato dalla Federazione serba in un comunicato, i problemi che affliggono Teodosic "non gli permetteranno di presentarsi al via del torneo in piena salute". Per questo coach Djordjevic e lo stesso Milos, dopo un consulto coi medici dei Los Angeles Clippers, sono arrivati di comune accordo alla difficile decisione di rinunciare alla sua partecipazione. "Dobbiamo pensare alla salute dei giocatori - ha aggiunto Djordjevic - per noi è un grande handicap ma le ambizioni restano immutate". A differenza della Federazione greca, che ha accusato i Milwaukee Bucks di manovre sotto banco per convincere Antetokounmpo a non partecipare all'Europeo, quella serba ha accolto la decisione di Teodosic con un atteggiamento decisamente più morbido. Oltre alla formazione allenata da coach Djordjevic, chi ci rimette è soprattutto lo spettacolo: con il Gallo, Antetokounmpo e Teodosic sarebbe stato senza dubbio un Europeo più interessante e divertente. FIAT TORINO, E' CAOS: DURAND SCOTT RESCINDE IL CONTRATTO Continuano i problemi in casa Fiat. Dopo le dichiarazioni rilasciate da coach Luca Banchi, che aveva parlato di divergenze sul mercato con la società, un'altra notizia turba l'ambiente torinese. Durand Scott ha infatti deciso di non rispettare il contratto firmato con la Fiat. E' lo stesso club piemontese a comunicarlo in una nota, dove spiega che la decisione di Scott è dovuta a "motivi personali".