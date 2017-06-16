Lituania, il presidente del Lietuvos: "Troppi giocatori di colore, per questo abbiamo fallito"

, altrimenti si crea una gang". Sono queste le parole shock pronunciate da, presidente del Lietuvos Rytas, squadra al vertice del basket lituano. Espressioni che hanno scatenato un'ondata di indignazione anche sui social. Il numero uno del team lituano, parlando ad una tv del paese, ha ribadito i suoi concetti: per Vainauskas,, che avrebbero creato una sorta di 'setta'. Il Lietuvos, infatti, non si è qualificato per la finale di LKL (vinta poi dallo Zalgiris Kaunas) per il secondo anno consecutivo, perdendo con il Lietkabelis dei fratelli Lavrinovic. Non è andata bene neppure in Eurocup:, per differenza canestri, come terza classifica del gruppo G dietro ad Hapoel Gerusalemme e Zenit San Pietroburgo. "Abbiamo sempre avuto una regola per la quale non dovevano esserci più di due giocatori di colore in squadra. È successo che èed esserne il tutore. Per questo motivo ne abbiamo presi quattro - ha detto il presidente del Lietuvos - Ed alla fine hanno costruito una sorta di gang. Non può essere la strada, massimo due giocatori di colore". "Lo dico forte della mia esperienza di 23 anni - prosegue il numero uno -Perché quello è il momento in cui iniziano i problemi". Espressioni che hanno scatenato una pioggia di critiche, in particolare sui social network, dove molti giocatori hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Vainauskas. Qualche ora dopo sono giunte le scuse ufficiali tramite un comunicato stampa: "Volevo soltanto dire che, sfortunatamente,", si è giustificato il presidente del Lietuvos.