Ettore Messina, è ufficiale l'addio all'Italbasket: Bargnani, niente europei

di Redazione 16/06/2017

E' ufficiale l'addio alla nazionale azzurra di Ettore Messina mentre Andrea Bargnani annuncia la rinuncia ai prossimi europei. Se prima il futuro di coach Ettore Messina alla guida della nazionale era in bilico, adesso il suo addio è diventato una certezza. Dopo i prossimi campionati europei, il coach azzurro lascerà la panchina dell'Italbasket per dedicarsi anima e corpo ai San Antonio Spurs. Il sistema di competizione Fiba, che è stato totalmente rinnovato, vieta di poter gestire il doppio incarico dal mese di novembre 2017, questo gli impedirà di poter continuare ad allenare gli azzurri. Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, non ha potuto far altro che prendere atto della triste novità e adoperarsi per trovare un nuovo coach che dovrà affrontare le gare di qualificazione ai mondiali del 2019 che inizieranno a fine anno. Dopo avere appreso la notizia dell'addio di Ettore Messina, Petrucci ha voluto comunque ringraziare l'attuale coach per l'impegno profuso anche in questa seconda esperienza alla guida della nazionale, complimentandosi per il lavoro svolto anche in vista degli imminenti campionati europei che si svolgeranno in estate e nel quale gli azzurri dovranno recitare un ruolo da protagonisti. Nelle prossime settimane sarà anche identificato il nome del nuovo tecnico che guiderà gli azzurri per l'avventura di Cina 2019. Per il 'Mago' niente europei Nel pomeriggio di ieri si è anche appreso che Andrea Bargnani non farà parte del roster azzurro per gli europei. Lo ha comunicato lo stesso 'Mago' che, con un tweet pubblicato sul proprio profilo, ha annunciato di non potere partecipare a causa della sua travagliata stagione condizionata dai guai fisici. 'Il piano di recupero fisico' ha scritto Bargnani, renderà 'non praticabile la partecipazione agli impegni della nazionale'.