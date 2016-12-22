L'Olimpia Milano ancora sconfitta in Eurolega, Repesa capro espiatorio della crisi

Jasmin Repesa contestato dai tifosi dell'Olimpia Milano, dopo la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega.

finisce sulla graticola, dopo l'ennesima sconfitta in Eurolegsuperata dalper 72-86. Ancora una volta è un blackout inspiegabile, nel secondo quarto, a determinare il crollo delle scarpette rosse, che eppure avevano iniziato la gara nel migliore dei modi. I meneghini chiudono a +5 la prima frazione per poi crollare nel secondo quarto, nel quale mettono a referto solo 8 punti, chiudendo il primo tempo sotto di 11 punti (29-40). Due triple diin apertura di terzo quarto, scavano un solco ancora più profondo tra le due squadre, costringendo Repesa a chiamare timeout. Il resto della gara si tramuta in una agonia per i padroni di casa, sotto anche di 26 punti nell'ultimo quarto, poi parzialmente ridotto a 14 nel finale di gara. Ancora una volta è modesto l'apporto disotto le plance, mentrenon riesce ad incidere enon riesce a ripetere le sue migliori prestazioni in Europa. A salvare la faccia alla squadra di Repesa è, autore di 16 punti, poi il vuoto più totale. A fine gara è esplosa la contestazione dei tifosi locali per la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega che di fatto compromette le possibilità dell'Olimpia di centrare l'obiettivo playoff.In conferenza stampa, Repesa si è assunto una parte delle responsabilità per il fallimento europeo, rimettendosi alla volontà della società circa la possibilità di un esonero: 'sono una persona molto orgogliosa maNon voglio accusare nessuno, occorrerà un faccia a faccia per capire cosa sta succedendo. Se usassimo solo il 50% dell'intensità che abbiamo in allenamento, avremmo visto un'altra partita'.