Europei under 18, si ferma il sogno dell'Italia: in finale va la Francia (72-82)

Si ferma in semifinale il sogno dell'Italia ai Campionati Europei di basket under 18 in corso a Samsun (Turchia).: gli azzurrini di coach Capobianco sono stati sconfitti dalla Francia (72-82), brava a costruire la vittoria nel secondo quarto per poi gestire il vantaggio fino alla sirena. Saranno proprio gli atleti francesi a contendersi l'oro nella finalissima del torneo contro la Lituania., in programma oggi alle 16:30. "Siamo molto dispiaciuti per il risultato - ha affermato coach Andrea Capobianco - stavamo riuscendo nell'impresa di battere una corazzata come la Francia., contro una squadra che fa della fisicità e della velocità le sue armi più forti, ci hanno penalizzato molto. I ragazzi sono stati bravi a non abbattersi e a tornare in partita, purtroppo ci è mancato qualcosa nel momento decisivo., vogliamo mettere la ciliegina finale sul grande Europeo che abbiamo giocato fino ad ora. Contro la Germania, grande favorita alla vigilia per la vittoria finale, sarà una partita difficilissima". Contro la Francia,. In doppia cifra anche Davide Moretti con 16 e Tommaso Oxilia con 12. Nella Francia grande prestazione di Frank Ntilikina, autore di 23 punti (4/4 da tre) e 9 assist."Da piccolo volevo diventare un giocatore di football, ma ho capito ben presto che". Lo ha detto, stella della Fiat Torino, in una bella intervista alla "Gazzetta dello Sport". Il primogenito di Deron ha scelto invece il calcio. "Tutto vero,. Sono bambini piccoli, quindi i ruoli non sono ancora ben definiti. Ma è più difensore, come il papà, che attaccante". Parlando della squadra, Washington ha detto che ", ci aiutiamo, siamo più concreti".