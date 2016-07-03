Mondiale Under 17: Australia troppo forte, ma per le azzurrine è un argento storico

Troppo forte l'Australia, che a Saragozza sconfigge le pari età italiane per 62-38 e conquista il titolo mondiale femminile under 17. Ma va reso un lungo e meritato applauso alle atlete di coach, che sono riuscite comunque nell'impresa di conquistare, il più grande risultato mai ottenuto in un Mondiale nella storia della pallacanestro femminile italiana. L'Australia ha confermato quanto di (molto) buono aveva già fatto vedere nel corso dell'intero torneo. Avversarie tutte dominate e mondiale concluso trionfalmente,. L'Italia ha provato a giocarsela, ma il divario era davvero troppo marcato. Con 13 puntiè stata la miglior marcatrice delle azzurrine. Si è giocato con il lutto al braccio, dove 9 nostri connazionali hanno perso la vita, brutalmente assassinati dall'ennesima follia terrorista. Le azzurrine hanno tentato di tenere testa alle australiane nella prima parte della gara. Dopo un iniziale 2-12, le atlete di coach Lucchesi, rimontando fino a -1 (16-17). L'Italia non riesce a passare in vantaggio, e l'Australia presenta il conto:per le australiane. La partita, di fatto, finisce qui. Nella ripresa l'Australia consolida la sua superiorità tecnica e fisica, e la Nazionale azzurra non riuscirà più a rimanere in partita. Finirà 62-38, con tantissimi applausi per la splendida cavalcata delle nostre ragazze. "So per certo che queste ragazze, che ora son diventate donne,", ha detto il coach delle azzurrine, Giovanni Lucchesi. "Abbiamo provato a lavorare nel prepartita cercando soluzioni difensive per contenere il loro pick and roll, ma si sono mostrate troppo forti per noi questa sera.ed è per questo motivo che stanotte dormirò serenamente".