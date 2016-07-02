Serie A, mercato: Washington a Torino, per l'Aquila Trento c'è Gomes
di Redazione
02/07/2016
A due giorni dall'esordio nel torneo preolimpico di Torino, i riflettori sono tutti puntati sulla Nazionale di Ettore Messina, che dovrà tentare di guadagnarsi il 'pass' per le Olimpiadi di Rio 2016. Impresa non facile, dato che il posto disponibile è solo uno, e nel torneo figurano formazioni di tutto rispetto come Grecia e Croazia. Tuttavia, l'Italbasket ha tutte le carte in regola per potercela fare, e i 12 'players' scelti dal coach garantiscono qualità, dinamismo e affidabilità. Nel frattempo, le formazioni che disputeranno il campionato di Serie A 2016/2017 continuano a muoversi sul mercato. L'Auxilium Torino prosegue la sua opera di rafforzamento con l'ingaggio di Deron Washington, ala piccola statunitense di 203 centimetri, che nella scorsa stagione ha giocato in serie A con la maglia della Vanoli Cremona. Un'ottima annata per Washington, che ha concluso con una media punti di 11.6 a partita e un'altrettanto positiva media rimbalzi (6.6). Ma il trentenne di New Orleans non sarà l'ultimo colpo in casa Auxilium: sono attese le ufficializzazioni di Mazzola (pivot) e di Alibegovic, guardia figlia d'arte (il padre Teoman è stato una bandiera della Fortitudo Bologna, ndr) e recentemente tra i protagonisti della promozione in Serie A della Centrale del Latte Brescia. Avellino ha deciso di lasciar andare via Benas Veikalas. Stagione discontinua per l'atleta di Joniskis, che ha mostrato qualche miglioramento solo in occasione delle semifinali scudetto contro Reggio Emilia. Troppo poco per convincere la Sidigas a dargli nuovamente fiducia, anche perchè gli irpini dovranno partecipare alla Fiba Champions League e hanno bisogno di giocatori che rendano costantemente. Intanto, la Reyer Venezia sembra vicina al rinnovo con Jeff Viggiano, che era in predicato di passare proprio ai biancoverdi. L'Aquila Trento si è assicurata le prestazioni del portoghese Joao Betinho Gomes, nelle ultime due stagioni protagonista in Liga Endesa con la maglia del MoraBanc Andorra. Nazionale portoghese dal 2007, Gomes possiede spiccate doti difensive e al tempo stesso un ottimo tiro da fuori: caratteristiche che lo rendono un collante ideale tra giocatori perimetrali e lunghi.
