Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Olimpia Milano ancora ko in Eurolega: il Barcellona le infligge la sedicesima sconfitta

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Olimpia Milano ancora ko in Eurolega: il Barcellona le infligge la sedicesima sconfitta

L'Olimpia Milano viene sconfitta ancora una volta in Eurolega dalla squadra catalana, disputando un secondo tempo da incubo.

L'Olimpia Milano dopo il trionfo in Coppa Italia si rilassa troppo e subisce l'ennesima sconfitta (la sedicesima) in Eurolega. Il quintetto di coach Repesa è stato sconfitto tra le mura amiche dal Barcellona per 78-83. Una debacle che fa sfumare definitivamente le residue speranze di poter acciuffiare i quarti di finale della competizione. Repesa opta per dare maggior spazio alle seconde linee, puntando da subito sul talento di Abass che non delude le attese mettendo a referto 14 punti. Bene anche il play Cinciarini (11 punti) cosi come il solito Macvan che non ha fatto mancare il proprio contributo di punti e di rimbalzi (11 pt). Il top scorer del match è l'azulgrana Ante Tomic autore di 19 punti, cosi come brilla la stella  dell'ex Bologna, Koponen che ha messo a referto 16 punti. Eppure era stata l'Olimpia Milano a partire col piede giusto portandosi subito sul +7 (17-11) in avvio di match con Fontecchio e Macvan sugli scudi. Poi si scatena Tomovic e il Barça ricuce lo strappo chiudendo sul 22-22 il primo quarto. Nel secondo quarto Milano sembra poter mettere seriamente la testa avanti portandosi sul +15 ma prima della pausa lunga è Rice a prendere per mano i suoi e con un parziale di 11-0 riporta sotto il Barcellona che chiude sotto solo di 4 punti (45-41). Poi tra le Scarpette Rosse si spegne la luce, il Barcellona domina il terzo quarto chiudendo avanti di 10 lunghezze (55-65) e nell'ultimo quarto dilaga portandosi addirittura sul +15. Nel finale la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che riducono il distacco fino al -4 ma il risveglio risulta tardivo. Festeggiano i catalani, per i milanesi cala il sipario in Europa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FC BARCELLONA 78-83 (22-22; 23-19; 10-24; 23-18)

Milano: McLean 8, Fontecchio 6, Hickman 5, Kalnietis 10, Raduljica 4, Dragic 3, Macvan 10, Pascolo 5, Cinciarini 11, Sanders 2, Abass 14, Cerella Barcellona: Munford, Rice 10, Claver, Faverani 9, Vezenkov 13, Kurucs, Eriksson 5, Diagne, Oleson 4, Koponen 16, Renfroe 7, Tomic 19
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

A2, Chieti-Bologna: l'appassionante racconto di Daniele "DB" Di Biase

Articolo Successivo

Basket USA, la denuncia shock di Candice Wiggins: "Molestata perchè etero"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018