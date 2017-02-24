Olimpia Milano ancora ko in Eurolega: il Barcellona le infligge la sedicesima sconfitta
di Redazione
24/02/2017
L'Olimpia Milano viene sconfitta ancora una volta in Eurolega dalla squadra catalana, disputando un secondo tempo da incubo.L'Olimpia Milano dopo il trionfo in Coppa Italia si rilassa troppo e subisce l'ennesima sconfitta (la sedicesima) in Eurolega. Il quintetto di coach Repesa è stato sconfitto tra le mura amiche dal Barcellona per 78-83. Una debacle che fa sfumare definitivamente le residue speranze di poter acciuffiare i quarti di finale della competizione. Repesa opta per dare maggior spazio alle seconde linee, puntando da subito sul talento di Abass che non delude le attese mettendo a referto 14 punti. Bene anche il play Cinciarini (11 punti) cosi come il solito Macvan che non ha fatto mancare il proprio contributo di punti e di rimbalzi (11 pt). Il top scorer del match è l'azulgrana Ante Tomic autore di 19 punti, cosi come brilla la stella dell'ex Bologna, Koponen che ha messo a referto 16 punti. Eppure era stata l'Olimpia Milano a partire col piede giusto portandosi subito sul +7 (17-11) in avvio di match con Fontecchio e Macvan sugli scudi. Poi si scatena Tomovic e il Barça ricuce lo strappo chiudendo sul 22-22 il primo quarto. Nel secondo quarto Milano sembra poter mettere seriamente la testa avanti portandosi sul +15 ma prima della pausa lunga è Rice a prendere per mano i suoi e con un parziale di 11-0 riporta sotto il Barcellona che chiude sotto solo di 4 punti (45-41). Poi tra le Scarpette Rosse si spegne la luce, il Barcellona domina il terzo quarto chiudendo avanti di 10 lunghezze (55-65) e nell'ultimo quarto dilaga portandosi addirittura sul +15. Nel finale la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che riducono il distacco fino al -4 ma il risveglio risulta tardivo. Festeggiano i catalani, per i milanesi cala il sipario in Europa.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FC BARCELLONA 78-83 (22-22; 23-19; 10-24; 23-18)Milano: McLean 8, Fontecchio 6, Hickman 5, Kalnietis 10, Raduljica 4, Dragic 3, Macvan 10, Pascolo 5, Cinciarini 11, Sanders 2, Abass 14, Cerella Barcellona: Munford, Rice 10, Claver, Faverani 9, Vezenkov 13, Kurucs, Eriksson 5, Diagne, Oleson 4, Koponen 16, Renfroe 7, Tomic 19
