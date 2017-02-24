Olimpia Milano ancora ko in Eurolega: il Barcellona le infligge la sedicesima sconfitta

L'Olimpia Milano viene sconfitta ancora una volta in Eurolega dalla squadra catalana, disputando un secondo tempo da incubo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FC BARCELLONA 78-83 (22-22; 23-19; 10-24; 23-18)

L'dopo il trionfo insi rilassa troppo e subisce l'ennesima sconfitta (la sedicesima) in Eurolega. Il quintetto di coachè stato sconfitto tra le mura amiche dalperUna debacle che fa sfumare definitivamente le residue speranze di poter acciuffiare i quarti di finale della competizione.Repesa opta per dare maggior spazio alle seconde linee, puntando da subito sul talento diche non delude le attese mettendo a referto 14 punti. Bene anche il play(11 punti) cosi come il solitoche non ha fatto mancare il proprio contributo di punti e di rimbalzi (11 pt). Il top scorer del match è l'azulgranaautore di 19 punti, cosi come brilla la stella dell'ex Bolognache ha messo a referto 16 punti. Eppure era stata l'Olimpia Milano a partire col piede giusto portandosi subito sul +7 (17-11) in avvio di match consugli scudi. Poi si scatena Tomovic e il Barça ricuce lo strappo chiudendo sul 22-22 il primo quarto. Nel secondo quarto Milano sembra poter mettere seriamente la testa avanti portandosi sul +15 ma prima della pausa lunga èa prendere per mano i suoi e con un parziale di 11-0 riporta sotto il Barcellona che chiude sotto solo di 4 punti (45-41). Poi tra le Scarpette Rosse si spegne la luce, il Barcellona domina il terzo quarto chiudendo avanti di 10 lunghezze (55-65) e nell'ultimo quarto dilaga portandosi addirittura sul +15. Nel finale la reazione d'orgoglio dei padroni di casa che riducono il distacco fino al -4 ma il risveglio risulta tardivo. Festeggiano i catalani, per i milanesi cala il sipario in Europa.: McLean 8, Fontecchio 6, Hickman 5, Kalnietis 10, Raduljica 4, Dragic 3, Macvan 10, Pascolo 5, Cinciarini 11, Sanders 2, Abass 14, CerellaMunford, Rice 10, Claver, Faverani 9, Vezenkov 13, Kurucs, Eriksson 5, Diagne, Oleson 4, Koponen 16, Renfroe 7, Tomic 19